Eiendom i Bergen solgt ni millioner over prisantydning

Etter en vanvittig budkrig ble en eiendom i Bergen solgt for drøyt 23 millioner kroner. Det var ni millioner over prisantydning, men megler mener de satte korrekt pris.

BUDKRIG: Med en kjøpesum på 23,75 millioner gikk eiendommen i Bergen ni millioner over prisantydning. Vis mer byoutline PrivatMegleren / Wilhelmsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Seks personer knivet om en eiendom på Bønes i Bergen, og sendte salgsprisen opp til 23,75 millioner kroner. Prisantydningen var på 14,75 millioner kroner.

Det var eiendoms- og barnehageinvestoren Øivind Bru som solgte den strandnære eiendommen. Boligen har egen brygge og vinkjeller, og budkrigen førte til toppnotering for ansvarlig megler.

– Jeg har aldri solgt bolig så langt over prisantydning tidligere, men så er det en spesiell eiendom, forteller Terje Bach i Privatmegleren Syd til E24.

Det var BA som først omtalte salget.

Les også Enorm økning i nyboligsalg

– Helt unikt

– Men priset dere eiendommen for lavt her?

– Vi satt en pris vi mente var korrekt, men her var det noen særtrekk som gjør at eiendommen skiller seg veldig ut, og det er ikke sikkert noe sånt blir tilgjengelig igjen i løpet av vår levetid, mener Bach, og fortsetter:

– Vi er erfarne når det kommer til å selge dyre eiendommer, men det er ikke mange sammenlignbare objekter, fortsetter megleren, og viser til en håndfull tidligere salg.

Eiendomsmegler Terje Bach i PrivatMegleren hadde aldri solgt så høyt over prisantydning tidligere. Vis mer byoutline PrivatMegleren / Wilhelmsen

Blant annet trekker han frem eiendommen på Kyrkjetangen, som i fjor ble kjøpt av millionær Ståle Raa for 41,5 millioner – den dyreste boligen som ble solgt i Bergen i 2020.

– Budgiverne så nok et stort potensial med eiendommen, det er en totalitet her som er helt unik, beskriver Bach.

Han forteller om en svært fornøyd selger.

– Han ble sjokkert, i positiv forstand.

Les også Solgte boligen selv – fikk mer enn 4 millioner over prisantydning

Forsker: – Opplagt vanskelig

Samfunnsøkonom og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, Are Oust, forklarer at det ofte er vanskelig å prise leiligheter i så høy prisklasse.

– Meglerne bruker et verktøy som heter «eiendomsverdi», utover det bruker de referanseobjekter i samme område for å fastsette hva en bolig skal selges for.

Det er i tilfeller hvor meglerne sliter med å finne sammenlignbare objekter at det oppstår problemer, mener Oust, og sier at prisingen da blir «opplagt vanskelig».

– I disse prisklassene kan det hende at man vil bruke tomten til noe annet enn hva selger har brukt den til, da ser vi at det ofte kan bli veldig stor forskjell i prisantydning og salgspris.

– Men her har det kanskje bare klaffet for selger, avslutter han.

VANSKELIG: Førsteamanuensis Are Oust ved NTNU mener prising av slike eiendommer er «opplagt vanskelig». Vis mer byoutline Øyvind Nordahl Næss

E24 har tidligere skrevet om flere boliger som går millioner over prisantydning.

En leilighet på Grefsen i Oslo gikk for 4,7 millioner over prisantydning i mars, mens en bolig i Fredrikstad ble solgt for nesten to millioner kroner over prisantydning i februar.

– Dette kan skje hvis budgiver ser noe helt spesielt i eiendommen, som i tilfellet på Bønes, mener eiendomsmegler Bach.