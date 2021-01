Kundene strømmer til dagligvarebutikkene på nett

Etterspørselen etter hjemlevering av matvarer økte brått under pandemien.

Stian Almeland, assisterende butikksjef ved Meny Lagunen, forteller at de har et stort maskineri i gang for å kunne svare på etterspørselen etter matlevering. Vis mer byoutline Bård Bøe

Ved Meny Lagunen jobber mellom 12 og 15 ansatte daglig med å plukke og sende ut varer. Flere dager i uken er utkjøringen fullbooket.

I 2020 hadde Menys nettbutikk en omsetningsvekst på 108 prosent mot 2019, i hele landet. I gamle Hordaland fylke var veksten på 130 prosent.

Da BT besøkte Meny Lagunen onsdag morgen var flere ansatte allerede i sving med å plukke varer fra ordrelistene.

I nettbutikken kan kundene bestille fra hele varesortimentet. Alt fra ferdig oppskåret brød, til fisk og melk, pakkes ned i posene.

Rami Knudsen jobber med å plukke og forberede ordrer som skal kjøres ut fra Meny Lagunen. Vis mer byoutline Bård Bøe

Åtte ganger om dagen går det ut mellom tre og fem biler med dagligvarer fra denne butikken.

– Foreløpig har vi et tak på 200 ordrer pr. dag. Vi ser at etterspørselen er stor og jobber med å øke kapasiteten, sier assisterende butikksjef Stian Almeland.

Økte under pandemien

Da koronapandemien stengte ned store deler av samfunnet i mars i fjor, skjøt etterspørselen etter hjemlevering av matvarer i været. Netthandelansvarlig i Meny, Knut Nyløkken, anslår at de har ansatt omtrent 300 personer knyttet til netthandel under pandemien.

Stian Almeland forteller at de har omtrent 25 ansatte som driver med plukk av nettordrer. En del av disse er deltidsansatte. Vis mer byoutline Bård Bøe

– Vi har holdt på med dette i fire år, og har sett vekst hele veien. Men vi fikk en unaturlig boost da koronaen kom. I perioder har vi hatt veldig lange køer, sier Almeland.

NHH-professor Frode Steen forklarer at den store veksten ikke handler om en generell økning, men en økning presset frem av koronasituasjonen.

– Når eksempelvis netthandel i USA øker med en andel på 10 til over 15 prosent, av all handel siste år, så sier det seg selv at dette ikke har med den langsiktige trenden å gjøre. I USA var denne andelen mindre enn én prosent for 20 år siden – altså tok det omtrent 20 år å vokse til 10 prosent. Så en endring til 15 prosent er opplagt ikke trenddrevet. Det samme ser vi her hjemme, sier Steen.

Velger etablerte nettbutikker

Da samfunnet stengte ned kastet, også flere lokalbutikker seg rundt for å tilby hjemlevering.

Kjøpmann Lars Jøran Åkerlund ved Joker Spilde på Møhlenpris, forteller at etterspørselen var enorm i starten. Men allerede i løpet av sommerferien dabbet det av. Det samme forteller flere kjøpmenn i bergensområdet, som BT har vært i kontakt med.

– Den siste tiden har vi fått ekstremt få henvendelser. I tillegg merker vi at omsetningen går ned, sier Åkerlund.

Kjøpmann Lars Jøran Åkerlund ved Joker Spilde i Bergen har innført krav om munnbind for å unngå smitte ved nærkontakt mellom kundene i butikken. Vis mer byoutline Bård Bøe

Åkerlund tror de som vegrer seg for å gå i butikken, heller velger hjemlevering fra større, etablerte nettkjeder, fremfor å kontakte lokalbutikken.

Kjøpmenn i Joker kan velge å knytte seg til Jokers nettbutikk, men ingen av butikkene i Vestland er det. Åkerlund forteller at det krever mye å drive hjemlevering fra mindre butikker, men har likevel et ønske om å tilby dette til kunder som har behov.

Kommunikasjonssjef Hanne Evensen i Kjøpmannshuset Norge AS, som drifter både Joker og Spar, opplyser at de så stor vekst i nettbutikkene i 2020. Mens Jokers nettbutikk ikke leverer i Vestland, har Spar en av sine største nettbutikker i Bergen.

Hun forteller at pågangen var stor da pandemien kom, og at de i resten av 2020 lå på et jevnt høyere nivå enn året før.

Flere ganger om dagen går det ut varebiler fra Meny til kunder i bergensområdet. Vis mer byoutline Bård Bøe

– Grafen går parallelt med smitten

Coop, som opprettet dagligvarebutikk på nett under pandemien, ser samme utvikling som Spar og Meny.

– Grafen går parallelt med der smitten er. Der det er mye smitte er det større vekst, forteller kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen.

Men veien mot 2020 har vært trøblete for dagligvarer på nett, mener Frode Steen.

– Mye av årsaken er manglende skala og dermed manglende lønnsomhet. Generelt har det vært vanskelig å ta seg betalt for «siste kilometeren» og dermed har vi sett flere som har måtte gi seg. Nå har vi fått en så vidt stor vekst at det blir bedre lønnsomhet – men det krever velorganiserte store aktører, sier NHH-professoren.

Foreløpig er hjemlevering et midlertidig tilbud hos Coop. Kristiansen er usikker på om netthandelen vil være økonomisk ansvarlig som en permanent løsning.

– Vi har ønsket å ta et samfunnsansvar nå, med en rask løsning, men vet ikke hvordan det vil se ut etter pandemien. Hvis det skal bli permanent, er vi avhengig av at man tjener penger på det. Foreløpig er det mye som må evalueres, vi har ennå ikke ett års erfaring med dette, sier Kristiansen.

– Tjener ikke penger i dag

Steen ser ikke bort fra at endrede vaner kan gjøre at mange vil fortsette å handle matvarer på nett. Hos Meny er de spent på om kundetrykket i nettbutikken vil holde seg på samme nivå, også etter pandemien. Foreløpig er ikke netthandelen lønnsom butikk.

– Vårt nettilbud er en forlengelse av hjemkjøringstjenesten vi har hatt i 25 år. Dessuten bruker vi eksisterende butikker som plukkbutikker. Isolert sett tjener vi ikke penger i dag på nettbutikken. Vi blir først lønnsomme når vi kommer opp i et høyere antall ordrer, skriver Nyløkken i en e-post.

Han presiserer at nettbutikken også handler om personlig service, kundepleie og innovasjon.

Meny bruker Schibsted som distributør for sin nettbutikk. Schibsted eier BT/E24.

