Swedbank tror styringsrenten vil nå 4,5 prosent i november: – Kan bli toppen

Swedbanks økonomer tror rentetoppen i Norge krever to nye hevinger. Neste sommer øynes første rentekutt.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache høynet styringsrenten sist uke.

I etterkant av Norges Banks 0,25 prosentpoengs renteheving til 4,0 prosent sist uke, har Swedbank onsdag kommet med nye renteprognoser.

Swedbank venter at Norges Banks styringsrente kan nå en topp på 4,5 prosent i november, og viser til at det fortsatt er for høy prisvekst.

– Kan bli toppen

– På kort sikt kommer inflasjonen sannsynligvis til å forbli den viktigste variabelen for Norges Bank. Derfor regner vi med at Norges Bank hever styringsrenten til 4,5 prosent i november, som kan bli toppen i denne innstramningssyklusen, skriver Swedbanks sjeføkonom, Kjetil Martinsen.

Den siste rentebanen fra Norges Bank signaliserer for øyeblikket ytterligere en enkeltheving enkeltheving 0,25 prosentpoeng omtales gjerne som en enkeltheving.til 4,25 prosent i september.

Det nåværende rentenivået på 4,0 prosent er det høyeste siden 2008.

– Siden økonomien beregnes å bremse ytterliggere neste år ventes rentekutt å startes med rundt neste sommer, skriver Martinsen.

Sentralbanksjefen: – Vet det har en kostnad

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte sist uke at hun er klar over at mange er bekymret for egen økonomi og at de lurer på om det virkelig er nødvendig å heve renten så mye.

– Vi vet det har en kostnad at vi hever renten. Men kostnaden ved å la være kan bli større, sier hun på pressekonferansen etter rentemøtet. Den er lagt til Arendal i anledning Arendalsuka.

– Hvis vi hever renten for lite, risikerer vi at prisene fortsetter å stige raskt, og at husholdninger og bedrifter begynner å planlegge for høy inflasjon når de fastsetter sine utsalgspriser eller avtaler lønninger.

Det kan dessuten føre til at kronekursen svekker seg mye, ifølge sentralbanksjefen.