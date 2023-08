Melder om rekordstor boliginteresse

Boligmarkedet er spådd en blytung høst. Likevel har det aldri vært mer interesse for boliger hos Finn.no.

Etter eventyrlig vekst det siste tiåret, har farten i boligmarkedet avtatt. Den samlede effekten av rentehevinger og økte livskostnader har begynt å bite på nordmenn, og forrige måned falt boligprisene med 1,1 prosent, ifølge Eiendom Norge.

Så langt i år kan boligprisene fremdeles skryte på seg en vekst på 5,2 prosent. Det er likevel bred enighet blant meglere og eksperter om at veksten skal forsvinne før året er omme.

Senest torsdag skrev DNB Markets at de tror bolighøsten blir mørk.

«Selv om vi anslår rentetoppen å være nådd i september, tror vi det vil ta noe tid før rentehevingene slår fullt inn. Det går derfor mot en mørk høst i boligmarkedet, og vi anslår at prisene vil falle hele veien frem til nyttår og være om lag 3 prosent lavere enn toppen i august 2022,» skriver de i sin rapport om økonomiske utsikter.

Rekordtrafikk

August er tradisjonelt måneden da høstslippet kommer. Også i år har det kommet en bølge av bruktboliger ut på markedet, opplyser Finn.

Leder for Finn eiendom, Jørgen Hellestveit.

– På landsbasis ligger det akkurat nå ligger det 18.600 boliger til salgs på markedsplassen på Finn. Hvis vi sammenligner dette mot samme dag i fjor, så ser vi en økning på 25 prosent i antall boliger til salgs. Noe av årsaken til denne økningen er at vi legger bak oss en periode med svært høy aktivitet i et hett boligmarked, sier leder i Finn eiendom, Jørgen Hellestveit.

Selv om det er en kraftig økning fra samme periode i fjor, er det færre boliger enn det var før pandemien, opplyser Hellestveit.

Rentehevingene gjør at de fleste venter at boligkjøpere skal være noe mer forsiktige. Likevel har Finn rekordtrafikk på sine nettsider.

– Det er altså flere boliger til salgs enn i fjor, og vi ser også at interessen for boliger til salgs er stor nå. Finn satte rekord på bolig til salg-annonsene i forrige uke med fabelaktige 1 million besøk, så interessen fortsetter å være høy, sier han.

Stor etterspørsel

Også direktør i Eie eiendomsmegling, Hedda Ulvness, forteller at de opplever mye interesse, på tross av dystre utsikter.

Hun forteller at også Eie ser stor trafikk på sine nettsider, og at det er stor etterspørsel etter eiendomsmegler.

– Det har aldri vært så mange som har søkt etter eiendomsmeglingstjenester, forteller Ulvness.

Samtidig har ikke markedet sovnet helt ennå, selv om hun aner skyer på horisonten.

Direktør i Eie eiendomsmegling, Hedda Ulvness, sier hun tror markedet kan gå mot en tøff høst, men at de foreløpig ikke ser tegn til dramatisk endring.

– Boligomsetningen er lik i år sammenlignet med i fjor. Så det blir solgt bolig, det tar bare litt lengre tid å få selger og kjøper til å enes om pris. Vi har ikke sånne visninger som i starten av året, da det var proppfullt, men det er ingen nå foreløpig som melder om et dramatisk skille, forteller direktøren.

Kan ta seg opp neste år

Hun har gjort stikkprøver innad i Eie for å sjekke om boligkjøpere beveger oppover i markedet, eller om de som selger seg ned til noe billigere fordi økonomien er krevende. Det har ikke slått til ennå. Nå er hun likevel bekymret for at høsten blir tøff.

– Det er fordi det er høye levekostnader og renteutgifter kan medføre at man blir tvunget til å selge. Jeg er usikker på om folk klarer å betjene de ekstra kostnadene. Det har gått overraskende bra så langt, men det går en smertegrense et sted, sier hun.

I sin analyse tror DNB at rentetoppen vil komme i september, og at den deretter vil ligge på 4,25 prosent frem til desember neste år.

De mener økt forutsigbarhet kan være med på å drive boligmarkedet frem igjen etter årsskiftet.

Deretter kan boligmangel og for lite boligbygging føre til at prisene vokser stabilt igjen, tror meglerhuset.

Finn.no eies av Schibsted. E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.