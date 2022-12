Prisene på Obos-boliger falt kraftig i oktober

Ikke siden finanskrisen har prisene på brukte Obos-boliger falt så kraftig.

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 4,7 prosent fra oktober til november. På landsbasis var nedgangen 4,2 prosent.

– Forrige gang prisene sank omtrent like mye, var i november 2008. Samtidig er det viktig å se nedgangen i sammenheng med at OBOS-prisene gikk mindre ned enn totalmarkedet i oktober, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

Samlet har OBOS-prisene i oktober og november falt med 5,1 prosent i hovedstaden. Siden toppen i august i år er OBOS-prisene ned 8 prosent. Det skjer etter en sterk prisøkning i starten av året, heter det i meldingen.

I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 2,8 prosent

De tolv siste månedene er prisoppgangen i Oslo 2 prosent

Hittil i år er prisene på landsbasis opp 3,6 prosent

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 74.535 kroner i Oslo-området i november, og 64.373 kroner på landsbasis

I oktober falt prisene på brukte Obos-boliger i Oslo med 0,5 prosent. Fallet var mindre enn fryktet, etter et markant fall i september.

Venter prisnedgang

Sjeføkonom Sissel Monsvold tror at boligprisene skal fortsette å falle i tiden fremover.

– Vi tror prisene vil gå noe ned i desember og de neste månedene som følge av renteoppgang, høye levekostnader og flere usolgte bruktboliger. Unntaket er januar neste år. Da tilsier sesongmønsteret at prisene vil kunne stige noe, sier hun.

I november hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng, til 2,50 prosent. Det er det høyeste siden 2009.

Samtidig som usikkerheten er stor, mener sjeføkonom Monsvold at et fortsatt stramt arbeidsmarked, god lønnsvekst og befolkningsøkning vil føre til at prisfallet ikke blir dramatisk neste år.

Antallet omsetninger i Oslo i november var 8 prosent lavere enn rekordnivået i november i fjor. Samtidig ble det omsatt flere boliger enn i 2019 og bare litt færre enn snittet de fem siste årene.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.