Boligmangelen i Oslo: – Det er helt krise

Boligmarkedet i hovedstaden er allerede trangt, og nå er det fare for at byggingen av nye boliger nesten stanser. Lokalpolitikerne er enige om at vi har et problem, men rykende uenige om hva som er medisinen.

BREMS: Igangsettingen i Norge har nesten stanset, og eksperter tror boligmangelen vil gjøre at boligprisene skyter i været.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Nyboligsalget stuper i Norge, forrige uke meldte landets største boligbygger OBOS at de solgte 58 prosent færre boliger i første halvår. Samtidig har utbygger Selvaag stilt seg kritisk til at reguleringen av nye tomter i Oslo går for sakte.

En rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at antall førstegangskjøpere i Norge har fortsatt å falle i første halvår. Boligprisene falt på landsbasis i juli, men økte med 0,7 prosent nominelt i hovedstaden.

Politikere E24 har snakket med er samstemte om at boligmangelen i Oslo er kritisk, men har ulike oppfatninger av hva problemet skyldes og hva som må gjøres.

– Helt krise

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, uttrykker at det er svært alvorlig at det snart ikke er mulig å skaffe seg tak over hodet i Oslo, uavhengig av om man vil leie eller eie.

Han får støtte av sine politikerkollegaer i opposisjonen om at boligmangelen er prekær.

– Nå har vi en boligkrise, det ser man særlig i Oslo hvor færre får mulighet til å kjøpe bolig med den inntekten de har, sier stortingsrepresentant i Rødt, Tobias Drevland Lund.

Førstekandidat for SV i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, er bekymret for at fallet i nyboligsalget også medfører nedgang i igangsetting av nye boliger.

– Det er helt krise for Oslo, vi har et boligmarked som ikke fungerer. Det er desperat behov for flere boliger og tempoet må holdes oppe, sier hun til E24.

Stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, er også klar på at boligforsyningen må opp og sier at Regjeringen nå jobber for et mer effektivt plansystem for å digitalisere søknadsprosessen.

Sunniva Holmås Eidsvoll mener nyboligmarkedet er for utsatt for konjunkturer

Les også – Frykter Oslo skal bli stengt for vanlige mennesker

For sårbart

Lae Solberg mener Oslo kommune har et stort ansvar for boligbyggingen i Oslo, både gjennom å stille krav til utbyggerne, og ved å legge til rette for økt boligbygging. Han er klar på at det går for sakte og peker på at det kun er regulert drøyt 1000 nye boliger i Oslo de siste to årene.

Eidsvoll i SV mener nybyggmarkedet er for sårbart for konjunkturer og sier det er for risikabelt for utbyggerne å sitte igjen med boliger de ikke får solgt.

Hun får støtte av Staalesen i Ap som understreker at vi er inne i usikre tider og at boligprodusentene nok er den bransjen som føler det sterkest på kroppen.

Lund i Rødt stiller seg derimot mer kritisk til utbyggerne. Han mener utbyggerne spekulerer i at prisene skal stige og derfor legger prosjekter på is. Lund er klar på at problemet med boligmangel ikke kan løses av markedet alene.

– En politikerskapt krise

Lund sier at en av løsningene Rødt har på boligmangelen er å styrke Husbanken. I deres alternative budsjett er det satt av fire milliarder kroner mer i låneramme til Husbanken. Han mener det er på høy tid at det offentlige tar en større rolle i boligmarkedet.

– Vi har ikke sosial boligbygging i Norge lenger, det offentlige må stå for bygging av boliger og ikke bare belage seg på store kommersielle selskaper og utbyggere, sier han.

Tobias Drevland Lund i Rødt mener boligmangelen er en politikerskapt krise

– Dette er en politikerskapt krise, som krever politikerskapte løsninger, understreker Lund.

Eidsvoll i SV vil også at det offentlige skal ta en større rolle i boligmarkedet. Hun sier at de vil oppskalere selskapet OsloBolig OsloBoligSelskap opprettet av Oslo kommune, OBOS, Bane NOR Eiendom og NREP. som kjøper opp boliger i nyboligmarkedet og selger videre gjennom en deleiemodell.

Oslo SV har som mål om at minst 10 prosent av nye boliger i Oslo hvert år skal realiseres til dette og andre boligsosiale formål. De vil øke kapitaltilskuddet til selskapet og eventuelt også hente inn mer kapital fra andre eiere.

– Oslobolig må få mye sterkere muskler og kjøpe mange flere boliger i nyboligmarkedet, understreker hun.

Siri Gaasemyr Staalesen i Ap vil sikre flere leiligheter til bestemte boligkjøpsmodeller

Husbanken Husbanken er et statlig forvaltningsorgan som har som formål å bidra til økt boligbygging og bedre boligforhold i Norge. Husbanken er underlagtKommunal- og distriktsdepartementet. Husbanken skal gjennom sine låne- og støtteordninger forebygge og bekjempe at folk er vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken skal bidra til å realisere målene i den sosiale boligpolitikken, spesielt gjennom å gi lån og tilskudd til boligbygging og boligforbedring for personer med lav inntekt. Husbanken arbeider tett sammen med kommunale og fylkeskommunale myndigheter, boligbyggelag, utbyggere samt andre offentlige og private aktører for å oppfylle sine mål om å bidra til en bedre boligsituasjon. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

OsloBolig OsloBolig ble startet opp sommeren 2022 av Oslo kommune, OBOS, Bane NOR Eiendom og NREP. Selskapet er opprettet for å kunne tilby en alternativ vei inn i boligmarkedet. Søkere som oppfyller visse kriterier, vil kunne søke om å få kjøpe av OsloBolig. DNB er samarbeidspartner og tilbyr finansiering til disse kundene. OsloBolig skal kjøpe boliger på prospekt, og selge disse videre gjennom en deleiemodell. Vis mer

Eirik Lae Solberg i Høyre mener reguleringen av nye boliger går for sakte

Vil skrote leilighetsnormen

Lae Solberg mener det er svært viktig at det reguleres flere nye boliger i Oslo.

– Dessverre har vi under dagens byråd sett at reguleringstakten bare har blitt tregere og tregere til tross for gjentatte lovnader om det motsatte.

Han har også tatt til orde for at leilighetsnormen leilighetsnormenLeilighetsnormen ble innført i Oslo i 2013. Normen skal sikre en variert sammensetning av leilighetsstørrelser i byen, og at ingen leiligheter er mindre enn 35 kvadratmeter. må fjernes. Lae Solberg mener regelen som hindrer bygging av sentrumsnære leiligheter mellom 25–35 kvadratmeter gir boligpriser som hindrer folk med vanlige inntekter inn på boligmarkedet.

Staalesen i Ap er enig i at det må bygges mer og at det må tilbys nye veier inn i boligmarkedet. Hun opplyser at de jobber med forslag om at kommunene skal kunne stille strengere krav til utbyggere, blant annet at en viss andel av boligene skal gå til spesielle formål.

Hun sier det hittil har vært betydelige hindre i borettslagsloven og eierseksjonsloven som har gjort det vanskelig å kunne tilby flere boliger med boligkjøpsmodell, som for eksempel «deleie» eller «leie til eie».

– Nå rydder regjeringen opp i disse hindringene, og har i sommer sendt på høring et forslag om lovendringer som skal føre til at flere kan kjøpe sin første bolig avslutter Staalesen.