Regjeringen endrer forskrift: Åpner for cruise langs kysten

Regjeringen åpner for at cruiseskip fra utlandet kan seile langs norskekysten i sommer. Hurtigruten starter seilaser fra Hamburg til Norge fredag og mener åpningen er et «veldig viktig første steg».

Vis mer

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 24. juni 2020 13:11 , Publisert: 24. juni 2020 12:17

Saken oppdateres ...

– Jeg er glad for at utenlandske cruiseturister kan få oppleve norskekysten i sommer. Endringen vi nå gjør betyr at Hurtigruten og andre rederier kan frakte passasjerer fra utlandet til kysten vår, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Ordningen skal i første omgang gjelde til 20. juli, og rederiene som ønsker å ta med seg utenlandske cruiseturister må søke og få godkjent smitteplaner før de kan operere, opplyser departementet.

Aktører som Hurtigruten har ikke kunnet ta med seg utenlandske reisende til Norge, men regjeringens endring i forskriften åpner for at dette igjen blir mulig.

Det er likevel noen begrensninger.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at skipene ikke kan legge til havn eller sette i land mannskap eller passasjerer, men det åpnet for at de kan ha aktiviteter på vannet med skipets eget utstyr. Et eksempel er kajakkpadling.

– Viktig første steg

– Det er et veldig viktig første steg for oss. Det betyr at vi får et skip tilbake i drift. Når vi ikke kan ta med tyske gjester på skipene som går mellom Bergen og Kirkenes kan vi gjør det fra Hamburg og tilby et flott produkt, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til E24.

Hurtigruten vil allerede være i gang med den første seilasen fra Hamburg fredag.

Da seiler skipet Fridtjof Nansen mot Norge med tyske turister, og skal videre opp langs norskekysten til Nordkapp.

– Ikke noen gullgruve

Ifølge Skjeldam regner Hurtigruten likevel med å tape penger på de første seilingene fra Hamburg, på grunn av kort forhåndssalg. Han tror disse seilingene etter hvert vil kunne gå i finansiell balanse.

– Dette gjør vi for å komme tilbake i business. Det blir ikke noen gullgruve for oss, sier han.

Skjeldam sier han håper regjeringen etter hvert vil åpne for at turistene kan gå i land også.

– Vi er opptatt av å kunne ha gjestene i land slik at våre samarbeidspartnere også kan ta del i inntektene.

– For at vi virkelig skal kunne ta tilbake et større antall ansatte må regjeringen åpne for at tyske turister kan reise til Norge, sier Hurtigruten-sjefen.