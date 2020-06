SSB: Fastlandsøkonomien krympet med 4,7 prosent i april

Statistisk sentralbyrå har fredag morgen publisert sine ferskeste veksttall for april, da Norge var preget av strenge tiltak mot viruspandemien.

Den norske fastlandsøkonomien krympet med 4,7 prosent fra mars til april, viser ferske tall fra SSB.

Tiltakene mot viruspandemien har preget den norske økonomien denne våren, og tiltakene gjaldt i hovedsak også gjennom hele april.

I den andre halvdelen av måneden åpnet imidlertid barnehagene og småskolen, samtidig som reiseforbudet til fritidsboliger og begrensningen for virksomheter som frisører og hudpleiere ble lempet på.

– Det har vært en uvanlig skarp nedgang i BNP Fastlands-Norge i mars og april. Når fallet ble noe mindre i april enn i mars, skyldes det særlig at varekonsumet tok seg litt opp. Dermed ble nedgangen i varehandelen redusert, sier sjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten i en uttalelse.

Hva er fastlands-BNP? Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer vg-expand-down

– Ujevnt fordelt

Til tross for at virustiltakene har blitt delvis myket opp og enkelte næringer har økt aktivitet, er hovedbildet omtrent som i mars måned, ifølge SSB. Den gang falt fastlandsøkonomien med 6,9 prosent.

– Fallet i BNP Fastlands-Norge er ujevnt fordelt mellom næringer. Områder hvor smittevernhensyn har ført til innstilling av aktivitet, spesielt flere tjenestenæringer, opplever det største fallet, sier Sletten.

– Dersom nivået på aktiviteten ved utgangen av mars hadde vedvart gjennom april, skulle fallet fra mars til april blitt om lag like stort, sier han.

– Gamle nyheter

På forhånd ventet analytikerne i DNB Markets et fall på 3 prosent. Meglerhuset skriver i sin morgenrapport at de tror aktiviteten tok seg opp mot slutten av måneden, men at en svak start trekker ned.

Danske Bank ventet på sin side et fall på 6 prosent, «selv om tall indikerer en forbedring etter påsken,» ifølge morgenrapporten.

Nordea Markets anslo et fall på mellom 6 og 8 prosent. «Dette er imidlertid gamle nyheter, bunnen er nå bak oss og gjeninnhentingen er i gang,» skriver meglerhuset.

Tallet for april kommer etter et fall på 6,9 prosent i Fastlands-BNP i mars. I første kvartal alene målte SSB et fall på 2,1 prosent.