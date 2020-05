Nå kan bedrifter med coronatap i april søke om tilskudd

Bedrifter med store omsetningstap i april på grunn av coronapandemien kan nå søke kontantstøtteordningen. Det er også gjort flere justeringer i ordningen.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 18. mai 2020 07:39

For en måned siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet. Fram til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for kompensasjon av omsetningsfall i mars. I helgen åpnet ordningen for søknader for april.

– Vi har behandlet nærmere 30.000 søknader for mars, og nå står april for tur. Saksbehandlingen av søknadene starter i dag. Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Forskriften for ordningen justeres samtidig, slik at enda flere skal kunne få tilskudd. Endringene innebærer blant annet at egenandelen for bedriftene er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner, og at konsern må utpeke et foretak som er skal opplyse om konsernets eierstruktur. Bedrifter som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan nå også regne nødvendige kostnader til dyrefôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Så langt har over 20.000 har fått innvilget tilskudd, og det er hittil utbetalt nærmere én milliard kroner. Rundt 8.500 har fått avslag.

Les også Fire av fem får under 50.000 kroner i kontantstøtte

Les også Støtten til næringslivet har rundet én milliard: Disse har fått mest