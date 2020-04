Nedtur uten sidestykke for norsk økonomi

I mars alene falt fastlands-BNP 14 prosent, viser foreløpige anslag fra SSB. Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland mener det er umulig å unngå resesjon.

Vis mer Fredrik Hagen, NTB scanpix

Hanna Ghaderi

Ine Brunborg

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 24. april 2020 08:49 , Publisert: 24. april 2020 08:02

Norsk økonomi har hatt den største nedgangen i fastlands-BNP i første kvartal noensinne, med et fall på 1,9 prosent i første kvartal.

Etter at store deler av den norske økonomien stengte ned virksomheten i siste halvdel av mars 2020 som følge av tiltakene mot coronapandemien, har aktivitetsnivået i fastlandsøkonomien falt.

Det viser ferske foreløpige tall fra SSB.

Justert for sesongvariasjoner viser anslagene at fastlands-BNP falt 6,4 prosent i mars målt mot året før. BNP Fastlands-Norge er ved utgangen av mars anslått å være rundt 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden.

Hva er fastlands-BNP? Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer vg-expand-down

«Nedstengningen av økonomisk virksomhet etter at coronaepidemien brøt ut, har ingen historiske paralleller. Den skiller seg fra tidligere konjunkturelle tilbakeslag og finansielle kriser» skriver SSB.

Det svakeste tallet man har sett tidligere var under finanskrisen, hvor det var et fall på minus 2,3 prosent i fastlands-BNP. Da var det imidlertid et fullt kvartal med krise, mens det dette kvartalet er snakk om de to siste ukene av mars.

Tror ikke vi kan unngå resesjon

– Det er jo en ekstraordinær situasjon, så BNP-tallene faller ekstraordinært kraftig i Norge og i andre land. Men 6,4 prosent er kanskje litt mindre enn ventet på bakgrunn av det som har kommet tidligere, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til E24.

Vis mer Nesvold, Jon Olav/ntbSCANPIX / TT-NYHETSBYRÅN

– Det er selvfølgelig et veldig alvorlig fall, og vi må bare forvente at det kommer videre fall i april.

Samtidig trekker Haugland frem at hun ser det er ujevnt mellom ulike næringer, der de som er hardest rammet av viruskrisen trekker mest nedover.

– Vi ser et fall på 30 prosent for overnatting og servering, mens kultur og underholdning følger ikke langt bak med et fall på 27 prosent, og transport med et fall på 25 prosent. Samtidig er industrien forholdsvis lite rammet.

På spørsmål om det er mulig å unngå en teknisk resesjon nå, svarer Haugland følgende:

– Nei, det tror jeg ikke, jeg tror det blir fall i to kvartaler på rad.

En teknisk resesjon er når et lands BNP faller to eller flere kvartal på rad.

Størst nedgang for disse næringene

SSB skriver at det kraftige fallet ikke var jevnt fordelt på næringene, men at nedgangen var særlig sterk for næringer der smittevernshensynene førte til stenging av aktiviteten.

Tiltakene slo hardest ut i overnattings- og servicenæringen, og for bransjene kultur, underholdning og annen tjenesteyting.

De foreløpige tallene viser et fall i aktiviteten i industrien på 3,4 prosent fra februar til mars, noe som gir en nedgang på 1,4 prosent for 1. kvartal sett under ett.

– Det blir verre i andre kvartal

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO peker på at de fulle effektene av strenge smitteverntiltak først kommer til syne i april.

Han tror tallene som nå er kommet for mars underbygger et fall i aktiviteten i økonomien på rundt 15 prosent som følge av coronakrisen.

– Økonomien begynner å åpnes igjen, så det kan faktisk tenkes at ting blir litt bedre enn vi trodde i påskeuken, men dette er uansett ekstremt dramatiske tall. Dette er en utvikling fullstendig ute sidestykke, sier han.

Dørum sier det er verdt å merke seg at dette først og fremst er et innenlandsk sjokk, men han tror effektene av svakere etterspørsel fra utlandet vil bli sterkere i tiden fremover. I mars falt eksporten av varer og tjenester falt med 1,8 prosent.

– Det kommer til å bli verre i andre kvartal når land rundt oss har stengt ned, sier han.

Dørum sier at også oljeinvesteringene vil falle etter hvert, etter det dramatiske fallet i oljeprisen.

– Og det kommer fall i bedriftsinvesteringer og boliginvesteringer fremover også, sier han.