Oppkjøpseksperter om Sbanken-varsel: – Vil tro at kjøpet går gjennom

Konkurransetilsynet varslet i dag mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken på grunn av markedet for sparing i fond. Likevel mener oppkjøpseksperter at dette ikke vil hindre en fusjon.

VARSLER STANS: Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot DNBs oppkjøp av Sbanken. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot DNBs oppkjøp av Sbanken. Det kom frem i en pressemelding torsdag.

Tilsynet har etter en foreløpig vurdering kommet til at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

Samtidig mener NHH-professor og konkurranseekspert Øystein Foros at varselet ikke nødvendigvis er et problem og at kjøpet fortsatt kan gå gjennom.

– Konkurransetilsynet begrenser seg til fondsparing, og da vil jeg tro at dette går greit. Selv om konkurransetilsynet skulle stå på sitt så ville det vært naturlig at DNB kvitter seg med noe innenfor dette delmarkedet. Jeg regner med at det gjelder noen av fondene til Sbanken, og da kan DNB tilby å selge fondene til en annen aktør, sier han.

Foros mener at konkurransen i markedet for sparing i fond ikke vil stå sentralt i den helhetlige vurderingen av konkurransen mellom Sbanken og DNB.

– Jeg vil tro at partene synes det er et lite offer for å kunne få fusjonen gjennom, sier han.

Kan skille ut fondsforvaltning

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Øyvind Aas ved Høyskolen Kristiania tror også at DNB vil få gjennomført kjøpet av Sbanken, til tross for konkurransetilsynets varsel.

– En naturlig respons for DNB er å skille ut fondsforvaltningen og så kjøpe opp Sbanken, sier Aas.

Sbanken driver ikke med egen fondsforvaltning, men de distribuerer fond. Aas mener derfor at DNB kan skille ut fondskomponenten til Sbanken, altså distribusjon, før de kjøper opp banken.

IKKE ET PROBLEM: Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Øyvind Aas ved Høyskolen Kristiania tror at DNB kan få gjennomført kjøpet av SBanken, til tross for konkurransetilsynets varsel. Vis mer

Han påpeker at DNB har lavere egenkapitalkrav på utlån enn Sbanken, og oppfordrer eventuelle huseiere å forhandle seg til bedre reguleringer gjennom DNB.

Aas mener at forbrukere kan tjene på fusjonen gjennom å få lavere priser.

Huseierne venter videre undersøkelser

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne legger vekt på at Konkurransetilsynet varsler om mulig stans.

– Vi oppfatter at den beslutningen er en bekreftelse på at konkurransen slukes hvis DNB tar over Sbanken, sier Meyer.

– Vi registrerer at konkurransetilsynet legger større vekt på fondsparing, men legger vekt på at de videre skal gjøre ytterlige undersøkelser på konkurranseflaten mellom bankene. Vi vil bidra med ytterligere undersøkelser og fakta, sier han.

SBANKEN ER VIKTIG: Generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne legger vekt på at Konkurransetilsynet varsler om mulig stans. Vis mer byoutline Espen Rasmussen / VG

Meyer mener Sbanken er en viktig utfordrer i det norske bankmarkedet.

– Det er bra for norske forbrukere at konkurransetilsynet vil undersøke dette nærmere, sier han.

Endelig beslutning i oktober

Det var i april at DNB for første gang meldte om interessen for å kjøpe Sbanken. Siden har DNB økt tilbudet og senket akseptkravet, og i forrige uke gikk tilbudsperioden ut. Da hadde DNB sikret seg over 90 prosent av Sbanken-aksjene.

Det betyr at DNB kan tvangsinnløse resten av aksjene, og dermed sikre seg fullt eierskap. Storbanken slapp dermed sin egen «plan b», som innebar å fusjonere inn Sbanken i DNB med tvang, og betale Sbanken-eierne i DNB-aksjer.

Men før den tid må Konkurransetilsynet og Finanstilsynet godkjenne oppkjøpet.

Oppkjøpet ble først meldt til Konkurransetilsynet den 19. mai, og tilsynet hadde deretter 25 dager på seg til å komme med sin første vurdering. Den fristen utløper i dag, torsdag.

Konkurransetilsynets behandling av saken vil nå fortsette. Tilsynet har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet. Fristen for en endelig beslutning løper ut den 7. oktober.

DNBs forsøk på å kjøpe opp den lille konkurrenten har fått flere Sbanken-kunder til å rase. Noen har gått sammen for å forsøke å stanse oppkjøpet, og konkurrerende banker har meldt om en strøm av nye kunder i kjølvannet av nyheten i april.