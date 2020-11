Havyard vil børsnotere datterselskap etter resultatvekst i tredje kvartal

Havyard gikk 49 millioner kroner i overskudd i tredje kvartal, etter underskudd i årets første halvår.

Havyard driver i hovedsak verft i Leirvik i Sogn og har spesialisert seg på nullutslippsferger og andre fartøy i det maritime grønne skiftet. Vis mer byoutline Oddleiv Apneseth

Publisert: Publisert: 26. november 2020 19:32

Havyard vurderer å skille ut datterselskap i et eget konsern, og så notere det nye konsernet på børs, ifølge en børsmelding.

Det er datterselskapene Havyard Design & Solutions, Norwegian Electric System, Norwegian Greentech og Havyard Hydrogen som vurderes å skilles fra selve morselskapet, og Havyard har sett seg ut Euronext Growth-børsen som mål for det nye konsernet.

Havyard Group ASA vil fortsette som majoritetseier i det nye selskapet.

Verftet i Leirvik skriver selv at en slik utskilling og børsnotering vil putte de i en god posisjon til å ta en ledende rolle i det maritime grønne skiftet, og de omtaler det nye konsernet som et «maritimt cleantech»-konsern.

Omstruktureringen kan fullføres i løpet av første kvartal 2021, og selskapet har allerede fått prinsipiell tilslutning fra de sikrede långiverne.

Snudde underskudd til overskudd

Nyheten om omstruktureringen kommer samtidig som Havyard slipper sin kvartalsrapport.

Havyard endte med driftsresultat på ni millioner kroner i tredje kvartal og satt igjen med profitt på 49 millioner kroner før skatt. I første halvår gikk verftet 32 millioner kroner i underskudd, men med tredje kvartal er året så langt snudd til 17 millioner kroner i overskudd.

Havyard omsatte også for 511 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 236 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Så langt i år har Havyard omsatt for 1,8 milliarder kroner.

Corona-utbrudd påvirket resultat

Verftet ble stengt i to uker i oktober på grunn av et større utbrudd av corona. Til sammen fikk 91 personer ved verftet påvist smitte. Det førte til noe lavere salg og fortjeneste enn budsjettert for 2020, ifølge Havyard.

Vestlandsbedriften melder samtidig at de anser nedgangen i markedet som forbigående, og at aktiviteten og salg gradvis vil normaliseres når smitteverntiltak reduseres og markedene gjenåpnes.

Les også Krever ferger og hurtigbåter med lavutslipp: – Da skaper vi arbeidsplasser