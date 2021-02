Nav Vestland: – Vi får nok et ras med permitteringer

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Følgende virksomheter skal være stengt: Treningssentre, biblioteker, fornøyelsesparker, svømmehaller, kinoer, teater, museer mm. Det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.