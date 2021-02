Nav Vestland: – Vi får nok et ras med permitteringer

Bergen og 12 omkringliggende kommuner må stenge delvis ned, og får samme ringsystem som Østlandet. Det kan føre til masseoppsigelser og nye permitteringer, ifølge Nav-sjefen i regionen.

Bergen stenger i dag ned, sammen med 12 andre kommuner på Vestlandet. Vis mer byoutline Marianne Løvland / NTB

Etter å ha påvist 23 tilfeller av muterte virus i Bergen innføres kraftige tiltak i vestlandsbyen og omkringliggende kommuner. Tiltakene gjelder i første omgang én uke.

Regjeringen innfører ring-system tilsvarende det som allerede er innført på Østlandet.

Dette gjelder for Bergen, Kvam og Ulvik Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Alle butikker og varehus skal være stengt, med noen unntak.

Skjenkestopp. Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Følgende virksomheter skal være stengt: Treningssentre, tros- og livsynshus, biblioteker, fornøyelsesparker, svømmehaller, kinoer teater, museer mm.

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Oversikten er noe komprimert. Mer detaljer oversikt finner du her. Vis mer vg-expand-down

– Vi får nok et ras med permitteringer, sier Anne Kverneland Bogsnes, direktør for Nav Vestland.

Fra før har Bergen 7.000 helt arbeidsledige.

– Bergen ligger høyt i forhold til gjennomsnittet i Vestland, og vi vil se en økt pågang med ledige når vi får strenge tiltak, sier Bogsnes, som spesielt bekymrer seg for de langtidsledige.

– Det blir ikke noe bedre nå, og jo lengre tid du er utenfor arbeidslivet jo vanskeligere blir det å komme tilbake, sier Bogsnes.

Dette gjelder for Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler.

Rødt nivå i videregående skoler.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Nasjonale regler og anbefalinger gjelder for arrangementer.

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan.

Varehus og kjøpesentre skal holdes stengt, med noen unntak.

Serveringssteder kan holde åpent, men det innføres skjenkestopp.

Følgende virksomheter skal være stengt: Treningssentre, biblioteker, fornøyelsesparker, svømmehaller, kinoer, teater, museer mm. Det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere.

Det anbefales blant annet til å begrense sosial kontakt og unngå å ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til husstanden.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og når det ellers ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Oversikten er noe komprimert. Mer detaljer oversikt finner du her. Vis mer vg-expand-down

Virke: kan berøre 180.000 jobber

– At det blir tusenvis av permitteringer her er vi ganske sikre på, som en konsekvens av en så stor nedstengning, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristiansen i Virke til E24.

Han har forståelse for at smittesituasjonen gjør det nødvendig å stenge ned deler av samfunnet. Samtidig mener organisasjonen hans at dette får store følger for svært mange arbeidsplasser:

– Vi ser at det jobber 180.000 i handels- og tjenestenæringen i de berørte kommunene. Våre estimater sier at 39.000 jobber i virksomheter som nå må holde stengt som følge av smitteverntiltakene, hvorav 15.000 ikke har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor, skriver Virke i en e-post søndag ettermiddag.

Etterlyser kortere arbeidsgiverperiode

Grete Karin Berg, regiondirektør for NHO Vestland. Vis mer byoutline Moment / NHO

– Dette er alvorlig. Det er bedrifter, arbeidsplasser og det er jo folk, sier Grete Karin Berg, regiondirektør for NHO Vestland.

Hun etterlyser rask behandling fra myndighetene når de stenger ned Bergen og omliggende kommuner.

– Vi er opptatt av at bedriftene får en rask og tydelig kommunikasjon, slik at det blir enkelt å følge smitteverntiltakene, og det er viktig at vi raskt får trygghet for at bedriftene blir kompensert, sier Berg.

Spesielt poengterer hun at NHO ønsker en kortere arbeidsgiverperiode ved permittering. I dag må bedriftene betale de første ti dagene, NHO vil ha antallet ned til to.

Kraftig økning da Østlandet stengte ned

Østlandet innførte lignende tiltak for to uker siden. Resultatet da ble 5.300 flere permitterte den første uken.

Allerede dagen etter regjeringens pressekonferanse om Østlandet mottok over 1400 ansatte permitteringsvarsler, ifølge tall fra Nav.

– Det blir veldig store tall for Vestlandet også, men ikke så store som Østlandet, siden vi er færre, sier Nav-direktør Bogsnes.

Hun er nå spent på hvor mange permitteringer som kommer, hvor lenge tiltakene varer og konsekvensene av de nye tiltakene.

