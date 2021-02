Prishopp gir dyrere strøm: Høyeste Oslo-priser siden rekordåret 2018

Kaldt vær og lite vind og nedbør sender strømprisene oppover. Mandag morgen og ettermiddag kommer pristoppene.

Mandag får vi igjen svært dyr strøm, ifølge Nordpool. I timen mellom 8 og 9 og timen mellom 17 og 18 vil prisen være oppe i over to kroner kilowattimen – utenom nettleie og avgifter.

Ifølge oversikten hos Nordpool er Kristiansand-området unntaket. Her vil prisen ligge på 68 og 73 øre kilowattimen ved disse to pristoppene.

For Oslo-regionen er dette den høyeste prisen siden 2018, som var et rekordår, ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

Han forteller at det kun er ti ganger tidligere i historien at prisene har vært høyere i Oslo. Det er heller ikke mer enn 50 øre opp til rekorden.

Kaldt vær gir prishopp

Årsaken er det kalde været, lite vind og lite nedbør, ifølge partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

– Den kombinasjonen gjør at det blir høye priser, sier han til E24.

Lilleholt trekker i tillegg frem mer langsiktige utviklingstrekk.

– Det er en underliggende forbruksvekst i Norge på grunn av elektrifisering av oljesektor, digitalisering og befolkningsvekst.

– Det er ikke ekstremt kaldt nå i forhold til det man har opplevd før, men man kommer altså på høy pris tidligere, sier han.

Stor endring

Rennesund peker på at det skjedd en stor endring på kort tid. Det gjør også Lilleholt.

I fjor var nemlig prisene uvanlig lave. Strømprisen i andre og tredje kvartal var rekordlav, og man må tilbake til 2000 for å finne kvartaler med like lav kraftpris for norske husholdninger, ifølge SSB.

– Fra å ha et 2020 som har vært veldig vått, vindfullt og med lave priser, så har alt snudd om i løpet av de fire siste ukene, sier Rennesund.

– Det er ekstremt høyt i forhold til det vi har opplevde de siste årene, sier Lilleholt.

