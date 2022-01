Frp inviterer til strømforlik – klare for å kompromisse

Frp er villige til å fravike sine primærstandpunkt for å få til et bredt forlik med andre partier om strømstøtte. – Vi må være voksne på Stortinget, sier Sylvi Listhaug.

INVITERER: Frps partileder Sylvi Listhaug mener strømprisene har blitt en alvorlig krise som krever et samstemt storting.

Frp inviterer alle partiene til å møtes for å bli enige om et bredt strømstøtteforlik på Stortinget.

– Situasjonen er prekær, og strømprisene har bare galoppert i flere måneder. Vi ser at støtteordningen til regjeringen ikke er god nok for å hjelpe mange av de som sliter. Det er det enighet om i opposisjonen, sier Listhaug.

Regjeringen ved statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet forrige helg at de øker strømstøtten fra 55 til 80 prosent til og med mars. Det mener Frp ikke er godt nok.

Før helgen går det dermed ut en invitasjon fra Frps Frank Sve til samtlige andre partier på Stortinget om å møtes mandag klokken 09 for å se om det er grunnlag for et strømstøtte-forlik.

Det er ikke tradisjon med brede forlik som spenner fra Frp til SV, men det finnes unntak: Barnehagereformen fra 2003 hvor makspris ble innført. Der fant Frp og SV hverandre, og regjeringen måtte følge opp.

Vil ha kompromiss

Listhaug sier Frp er villige til å fravike sin primærpolitikk for å få til en mer økonomisk gunstig støtteordning for innbyggere og næringsliv.

– Vi kommer til å legge forslag fra ulike partier på bordet, og så må vi se hva vi kan enes om. Da er vi villige til å gjøre kompromisser på vår politikk – det er sånn kompromisser fungerer. Nå må vi sette oss ned alle partier, og finne løsninger, sier Listhaug.

Frp oppsummerer sin viktigste forutsetning for et bredt strømkompromiss:

– Strømprisene må ned. Det bør det være mulig for alle å være enige om, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug inviterer alle partier på Stortinget om å komme sammen for å finne enighet som kan sikre lavere strømpriser til vanlige folk.

Vil ha makspris

Frp-lederen mener det ikke gjøres nok for bedrifter og viser til at flere bedrifter som går med underskudd som følge av skyhøye strømpriser.

Hun vil ha en makspris på 50 øre per kilowattime for privatpersoner og bedrifter.

– Da blir det forutsigbart for alle, være seg private hjem, bedrifter, på hytta og industri, slår Listhaug fast.

Hun mener det er urimelig at staten har store inntekter som følge av strømprisene.

– Dette er i realiteten et ran av vanlige folk. Staten tjener seg søkkrik på strømmen, og på gassen vi eksporterer til Europa. Mens staten, kommuner og fylker flommer over av inntekter, blør vanlige folk. Det går ikke lenger, sier hun.

Frank Sve fra Frp vil invitere partiene på Stortinget til et strømforlik.

– Vanlige folk sliter

Frps stortingsrepresentant Frank Sve stemmer i:

– Det er ikke som SV sier at nå må vi ha fokus på de svakeste. Nå er det helt vanlige husstander og helt vanlige folk som sliter, og som får 12.000–15.000 kroner i strømregninger. Og næringslivet får skyhøye regninger.

Sve viser til at staten har tatt inn opp mot 30 milliarder inn i inntekter til staten som følge av de høye prisene.

– Og da har man ikke medregnet moms og elavgift. Så det blir nærmere 40 milliarder i ekstra inntekter til staten. Det har folk fått med seg. Og så skal folk bare få 8–9 milliarder tilbake? Det er ikke holdbart.

SVs Lars Haltbrekken, her fotografert i spørretime i desember.

SV skal forhandle med regjeringen

SVs Lars Haltbrekken sier at de nå skal forhandle med regjeringspartiene.

– Vi forhandlet frem forbedringen av strømstøtten de foreslo før jul. Det er et godt utganpsunkt for forhandlinger. Nå skal vi sette oss ned med regjeringspartiene og se hva vi kan få til av forbedringer.

– Så dere stiller ikke mandag?

– Nå er det fredag, mandag er om to dager. Planen vår nå er å sette oss ned med regjeringen og få gjennomslag for ytterligere forbedring av strømstøtten.

Haltbrekken sier de ønsker å få utredet en makspris på strøm.

SV har allerede foreslått å revolusjonere strømmarkedet ved at det opprettes en statlig gigant som skal kjøpe strøm fra kraftselskapene på lange kontrakter – og som skal gi deg stabilt lav strømregning.

Høyres Nikolai Astrup sitter i Stortingets energi- og miljøkomite.

Høyre holder døren åpen

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, mener det er en selvfølge at staten stiller opp og hjelper folk med regningen når strømprisene er såpass høye som de er nå.

– Det beste grepet for å stabilisere prisene er på lang sikt å bygge mer fornybar kraft, og så må vi sikre en rettferdig omfordeling på kort sikt. Når det gjelder et bredt forlik på Stortinget, så er regjeringspartiene forpliktet til å forhandle med SV først, men vår dør er alltid åpen for å diskutere gode løsninger dersom de forhandlingene ikke fører frem, skriver Astrup i en e-post formidlet via partiets kommunikasjonsavdeling.

Høyre er opptatt av regjeringen også vurderer tiltak for små- og mellomstore bedrifter og idrettslag og frivilligheten, og at strømstøtteordningen så raskt som mulig utvides til å omfatte alle de som bor i borettslag og sameier med felles strømmåler samt landbruket.

Tror det er realistisk med enighet

Sve viser til at både Rødt, Frp og Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet har hatt forslag om makspris på strøm.

– Derfor tror vi det er et grunnlag for å finne fram til et bredt kompromiss her. Vi er ikke opptatt av hvilken modell det blir, eller at det er våre forslag får flertall, vi er opptatt av at vi får et forslag som virker for folk og næringsliv.

Listhaug og Sve mener regjeringen ikke har vært villige til å snakke med noen andre på Stortinget enn SV.

– Hvor ofte inviterte dere hele Stortinget med på forlik da dere satt i regjering?

– Vi hadde migrasjonskrisen i 2015. Da satt alle partier seg ned for å se hva man kunne bli enig om. Noen parti forsvant da, men flere sto igjen om en enighet. Det var en stor nasjonal krise. Og uten å sammenligne de to sakene så står vi også nå i en alvorlig krise på grunn av de høye strømprisene. Derfor må vi nå være voksne på Stortinget, sier Listhaug.