Næringsministeren er åpen for nedsalg i statlige selskaper

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er åpen for privatisering og sier til Finansavisen at han har et pragmatisk syn på eierskap.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier de vurderer om vi skal øke eierskapet vårt i enkelte selskaper og kanskje også gå inn i nye «men vi skal pinadø også vurdere om vi skal selge oss ned noen steder». Vis mer

NTB

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at privat eierskap er utgangspunktet for norsk næringsliv. Samtidig skal det statlige eierskapet «utvikles og forsterkes i omstillingen av norsk økonomi».

– Jeg har et pragmatisk syn på eierskap, og vi skal gå gjennom hele det statlige eierskapet som del av arbeidet med ny eierskapsmelding, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Finansavisen.

– Vi vurderer om vi skal øke eierskapet vårt i enkelte selskaper og kanskje også gå inn i nye, men vi skal pinadø også vurdere om vi skal selge oss ned noen steder, fortsetter han.