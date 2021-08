«Norges Monaco» ansetter ekstra for å ta unna nye byggesaker

Skatteparadiset Bø i Vesterålen har ansatt en ekstra saksbehandler for å ta seg av søknader til nybygging. Ordføreren er strålende fornøyd.

Eiendomsinvestor Einar A. Sissener flytter fra en stor gård i Sandefjord til dette huset i Bø. Bildet ble tatt i november i fjor. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

– Jeg bor i Bø. Jeg flyttet i fjor og pendler opp og ned til virksomhetene mine på Østlandet, sier eiendomsinvestor Einar A. Sissener.

Før bodde han på en stor, flott gård rett utenfor Sandefjord. Nå bor han uten nære naboer i et lite hus i Bø i Vesterålen.

Debatten om formuesskatten har blusset opp igjen i innledningen til valgkampen. I fjor fikk Bø kommune tilnavnet «Norges Monaco».

Det var ikke på grunn av været. Men heller at kommunestyret vedtok å senke den kommunale delen av formuesskatten med 0,5 prosentenheter.

Med den tidligere skistjernen Bjørn Dæhlie i spissen har en rekke formuende skattytere meldt flytting til Bø. De skal oppfylle kravet om å ha sin «overveiende døgnhvile» der. Det må til for at Bø blir deres adresse i folkeregisteret – med tilhørende krympet formuesskatt.

Har kapret 20 formuende

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø er strålende fornøyd med tilflyttingen og aktiviteten etter skattekuttet. Han anslår at opp til 20 formuende har meldt flytting til kommunen.

Ordfører Sture Pedersen (H) styrer «Norges Monaco». Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

– De aller fleste har kommet. Noen møter jeg hele tiden, noen møter jeg sjeldnere, mens det er én eller to jeg ikke har sett. Men de kan ha vært her likevel, sier han.

Ordføreren har hatt sommerferie. Han kaller skattegrepet en suksess.

– Gi oss tre år, så skal vi vise hva vi får til, sier Pedersen.

Tause om Bø

Aftenposten/E24 har kontaktet 13 personer som har meldt flytting til Bø. Knapt halvparten av dem har ikke svart på telefoner og tekstmeldinger. Én av la på da han ble oppringt.

Bjørn Dæhlie er en av dem som svarer, men han vil «melde seg ut av debatten» om formuesskatt. Han vil ikke kommentere hvordan det har gått med flyttingen til Bø.

Formuesskatten Personskatt som legges på ligningsformuen. Denne formuen fastsettes etter særskilte regler og er som regel mye lavere enn den virkelige verdien.

Det blir gitt en verdsettelsesrabatt på 45 prosent på aksjer og driftsmidler.

Skattesatsen er 0,85 prosent. 0,7 prosentenheter går til kommunen og 0,15 til staten.

Bunnfradraget er 3 millioner kroner for ektepar, som lignes felles for formue. Enslige har 1,5 millioner i bunnfradrag.

Kommunene kan velge lavere sats. Bø kommune har satt den ned til 0,2 prosent fra 2021. Hvis alle kommune hadde gjort dette, ville det gitt et samlet kommunalt inntektstap på 8,7 milliarder kroner Vis mer vg-expand-down

Europris-gründer Wiggo Erichsen svarer også.

– Jeg regner med å oppfylle reglene for flytting til Bø og betale formuesskatt etter reglene som gjelder. Året er ikke over, så det er uvisst hvor mange dager jeg blir i Bø, sier han.

Eiendomsinvestor Rolf Arne Høyen fra Brumunddal er også på plass i nord.

– Jeg har flyttet til Bø. Vi skal utvikle og bygge her. Jeg støtter ordføreren i det arbeidet han gjør, sier han.

Ole Martin Almeli fra Eidsvoll driver stort i eiendom sammen med kona Magny Almeli.

– Vi har flyttet til Bø og bor her, men pendler til Østlandet der vi har det aller meste av næringsvirksomheten vår. Foreløpig leier vi bolig, men ser etter noe vi kan kjøpe, sier hun til Aftenposten/E24.

Almeli ønsker ikke å kommentere hvorfor formuesskatt er så viktig at de flytter nordover.

Helsekostgründer Rikard Storvestre skal flytte til dette huset i Bø. Tidligere har han bodd mye i Brasil. Bildet ble tatt i november i fjor. Vis mer byoutline Torgeir Strandberg

Bø vil ha noe tilbake

Ordfører Pedersen sa i fjor til Aftenposten/E24 at han ville ha noe tilbake fra dem som flytter til den lave skatten.

– Kravet til millionærene er at de investerer og skaper arbeidsplasser. Hvis ikke, skal jeg peke på dem og si «skatteflyktning». De skal ikke få fred fra meg, det kan de forbanne seg på, sa han da.

Nå forteller Pedersen at de aller fleste «skatteflyktningene» er i gang med prosjekter alene eller sammen med andre.

– Dette ser vi mest på teknisk avdeling i kommunen. Vi har gått fra omtrent ingen reguleringssaker til å ha syv–åtte nå. Arbeidsmengden gjør at vi har ansatt en ny saksbehandler, sier han.

Pedersen sier det er flest prosjekter innen turisme. Slik er det for Sissener fra Sandefjord.

– Vi er i ferd med å lage et turistanlegg i Bø. Vi venter å få reguleringsplanen godkjent i løpet av inneværende halvår, sier Sissener.

Vil nærmere Russland

Ekteparet Almeli er også i gang.

– Sammen med en lokal byggmester har vi etablert et firma her. Vi har et konkret prosjekt på gang, sier Magny Almeli.

Atle Berg er grunnlegger av Ølen Betong. Han har meldt flytting til Bø, primært for å være nærmere virksomhet han driver i Russland. Han ser lavere formuesskatt som «en bonus».

Berge mener mye av næringslivet har begrenset likviditet og har bundet sine midler i driften.

– Da oppleves dette som en ekstra belastning, man kan jo ikke bare hente pengene hos bestemor. Midlene må hentes fra selskapet i form av utbytte, sier han.

Sparer 5000 kr pr. million

For Berge og de andre i Bø kan det bli litt mindre behov for utbytte. Formuesskatten deres blir 5000 kroner lavere pr. million i formue.

Ordfører Pedersen styrer det som kanskje blir et utstillingsvindu for Høyre. Onsdag var kommunalministeren i Bø. Fredag møter Pedersen statsministeren på fergen mellom Fiskebøl og Melbu.

Men enda viktigere:

– Hittil i år har folketallet i Bø økt med rundt 15. Nedgangen er snudd, sier Pedersen.