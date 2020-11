Norges Bank: Stor coronausikkerhet - gjeld og boligpriser bekymrer mest

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache legger frem Norges Banks årlige rapport om den finansielle stabiliteten tirsdag. Bildet er fra en tidligere anledning. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Publisert: Oppdatert: 10. november 2020 10:15 , Publisert: 10. november 2020 10:00

Saken oppdateres

Norges Bank presenterer tirsdag sin årlige rapport om finansiell stabilitet.

– Den siste tiden har smittespredningen tiltatt, både ute og hjemme. Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og følgene for økonomien og finansmarkedene. Det gjør at utsiktene for finansiell stabilitet er noe svekket, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Norges Bank avsluttet arbeidet med rapporten 5. november, før mandagens positive vaksinenyheter.

Det høye gjeldsnivået i befolkningen, kombinert med høye priser boligpriser, anses sammen med høye næringseiendomspriser fortsatt å utgjøre de viktigste sårbarhetene i økonomien.

«Boligprisene falt i mars og april i forbindelse med virusutbruddet, men har deretter økt markert. Dersom boligprisene fortsetter å vokse raskt kan sårbarheten øke», skriver banken.

Les på E24+ Les også: (+) – Vi har et slags boligkrakk i Stavanger

Banktapene kan bli vesentlig større

Utlånstapene i bankene har økt så langt i år, særlig knyttet til foretak innen oljeservice, som fremdeles er i en krevende situasjon etter oljeprisfallet i 2014.

«Næringene som så langt er hardest rammet av koronakrisen står for en liten del av bankenes samlede utlån. Dersom krisen vedvarer og prisene på næringseiendom skulle falle markert, kan tapene bli vesentlig større», skriver sentralbanken.

Det understrekes imidlertid at bedre reguleringer siden finanskrisen har gitt mer robuste banker.

– De norske bankene er lønnsomme og solide, og kan bære tap som trolig vil komme uten å stramme inn på utlånene. Samtidig er tapsutsiktene fremover mer usikre enn normalt, sier Wolden Bache.

Les på E24+ Les også: (+) DNB sparer 68 millioner på reisestopp

– Lave renter kan forsterke sårbarhetene

Sentralbanken kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av den verste coronaperioden i vår, og endte dermed på null prosent for første gang i historien.

Rentekuttene reduserer faren for betydelige innstramminger i konsumet og kan virke positivt på foretakenes inntjening og dempe bankenes tapsrisiko.

«Samtidig kan lave renter over lengre tid bidra til økt gjeldsoppbygging og sterk prisvekst for både eiendom og verdipapirer. Det kan forsterke sårbarhetene og svekke utsiktene for finansiell stabilitet».