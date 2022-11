Vestre ut mot Høyres skattekritikk: – Ikke riktig måte å drive politisk debatt på

Jan Christian Vestre (Ap) mener Høyres alternative statsbudsjett ikke står i stil til partiets skarpe kritikk av regjeringens næringspolitikk.

LEI: Næringsminister Vestre går ut mot Høyre for det han mener er svært lik skattepolitikk som regjeringens, etter uker med kraftig kritikk.

– De siste ukene har Høyre vært land og strand med bussen sin, som jeg nå har omdøpt til «Skremselsekspressen». Der har de advart mot regjeringens skattesjokk. Nå har skattesjokket fått et nytt navn og det er «Høyres alternative statsbudsjett».

Det sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Denne uken la landets største parti, Høyre, frem sitt alternative statsbudsjett.

Vestre sier han hadde ventet spent på dokumentet, etter uker med ramsalt kritikk fra Høyre-politikere som Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland.

Erna Solberg var i sommer på turné i ny buss. Jan Christian Vestre har gitt den navnet «Skremselsekspressen».

Men Høyres prioriteringer er slett ikke så forskjellige fra regjeringens, mener næringsministeren.

– De beholder altså mesteparten av regjeringens opplegg og øker skattene og avgiftene neste år med 38 milliarder kroner. Det synes jeg ikke er riktig måte å drive politisk debatt på. Når en først kritiserer vårt opplegg i voldsomme ordelag gjennom mange uker, får en også legge frem noe annet.

– Tror bedriftene gjør seg noen tanker

Vestre peker på særlig tre saker der han mener Høyres budsjettprioriteringer ikke står i stil til partiets kritiske uttalelser:

Grunnrenteskatt på havbruk, populært kalt lakseskatt.

Grunnrenteskatt på kraft, samt høyprisbidrag på vind- og vannkraft.

Strømstøtte til næringslivet.

Astrup har uttalt at «Vedum slukker lyset i nye kraftprosjekter i distriktene» og at regjeringens kraftskatt «vil forlenge kraftkrisen».

– Da skulle jo vi trodd at Høyre gjør endringer, men hva gjør de? De beholder skatten, sier Vestre.

Helleland uttalte på en markering utenfor Stortinget torsdag at lakseskatten er «kystfiendtlig». Hun har også uttalt at den «setter arbeidsplasser i fare og oppleves direkte skadelig for mange lokalsamfunn i Distrikts-Norge».

– Nå hadde Høyre en glimrende mulighet til å si at det ikke blir noen grunnrenteskatt, men det gjør de ikke, sier Vestre.

Astrup har sagt at «for få bedrifter får støtte» og «de får for lite støtte» i debatt om strømstøtteordningen.

– Jeg tror Høyre har vært hos alle landets bakere og lovet dem mer i strømstøtte, men så setter de altså ikke av en eneste krone mer neste år. Det tror jeg bedriftene gjør seg noen tanker og vurderinger om, sier Vestre.

Helleland: – Vi er mot

Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland avviser hele tiraden.

– Ingenting av det Vestre sier medfører riktighet, svarer hun.

– Det er usant at Høyre er for regjeringens forslag om grunnrentebeskatning på havbruk. Vi har fremmet forslag i Stortinget om å endre innretningen og går mot den i vårt alternative statsbudsjett.

– Der står det at dere vil ta endelig stilling til forslagene om skatt på havbruk og vindkraft når de blir lagt frem av regjeringen. Det er jo ikke å være helt mot?

– Den grunnrenteskatten som regjeringen har foreslått er vi mot, og det skriver vi.

Linda Hofstad Helleland (H) talte da havbruksarbeidere demonstrerte foran Stortinget mot den foreslåtte lakseskatten.

– Du sa på en markering utenfor Stortinget torsdag at regjeringens forslag til skatt på havbruk er kystfiendtlig. Ville det ikke vært naturlig å være tydeligere i alternativt budsjett på at man vil droppe noe man anser som kystfiendtlig?

– Høyre er enig i at næringen skal bidra mer, men den modellen som regjeringen har foreslått er kystfiendtlig. Hvis Vestre prøver å innbille seg selv eller andre at vi er for grunnrentebeskatningen til regjeringen, må jeg dessverre skuffe. For den er vi mot.

Politikk fremfor kjekling

Også innvendingene om strømstøtte tilbakevises av Helleland.

Hun påpeker at Høyre har lagt inn en «buffer» for videreføring av dagens strømstøtteordning ut første kvartal 2023.

Det er et resultat av mangel på tillit til at Vestre klarer å levere det som er planen – å sikre næringslivet bedre fastprisavtaler på strøm.

– Derfor har vi satt av to milliarder, i tilfelle Vestre ikke leverer på de fastprisavtalene han har lovet. Han har sagt at det skal være klart 1. januar, men vi er langt fra sikre på at han klarer å levere på det, sier Helleland.

– Og det mener du er godt nok etter at Høyre har vært i debatter og sagt at for få bedrifter får støtte, og at de får for lite?

– Ja, fordi fastprisavtaler er løsningen. Det har Vestre snakket om lenge, men det blir gjerne med praten med Vestre.

At Høyres alternative budsjett innebærer store skatteøkninger, forklarer Helleland med at et alternativt statsbudsjett ikke skapes i et vakuum.

– Vi har gjort endringer på regjeringens budsjett, og med deres skatteøkninger på over 50 milliarder, har vi kuttet skatter der vi har klart, innenfor ansvarlige rammer.

En fersk undersøkelse fra NHO, Finans Norge, Virke og Norges Rederiforbund viser at 8 av 10 bedrifter er misfornøyd med regjeringens politikk.

– Bedriftene har sannsynligvis aldri uttrykt en så stor uro til næringspolitikken som nå. Det bør bekymre Vestre, og han bør derfor være opptatt av hvordan han kan føre en politikk som trygger arbeidsplasser fremfor denne kjeklingen sin. Dette hadde vi ikke forventet av Vestre, sier Helleland.