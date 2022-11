Norges Bank mener utsiktene for finansiell stabilitet er svekket

Sentralbanken peker på stor usikkerhet rundt den videre økonomisk utviklingen, og mener risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi har økt.

Saken oppdateres ...

Norges Bank presenterer onsdag sin årlige rapport om finansiell stabilitet.

Her trekker sentralbanken frem at krigen i Ukraina og ettervirkningene av coronapandemien har fått store økonomiske konsekvenser, og at «høy prisvekst, økte renter og svekkede vekstutsikter» har sendt internasjonale finansmarkeder nedover.

– Gjennom det siste året har risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi økt, og utsiktene for finansiell stabilitet er svekket, sier visesentralbanksjef Pål Longva i en pressemelding.

Samtidig peker Norges Bank på at det fortsatt er høy økonomisk aktivitet og lav arbeidsledighet i Norge, men at det er tegn til nedkjøling i deler av økonomien, som boligmarkedet.

Høy gjeld i mange husholdninger og eiendomspriser som har økt mye de siste årene er sårbarheter som kan forsterke et eventuelt tilbakeslag i norsk økonomi, skriver Norges Bank i rapporten.

– Høyere renter og levekostnader gir strammere økonomi for mange, men våre analyser viser at de aller fleste vil være i stand til å betjene gjelden, sier Longva.

– Godt rustet

Stresstesten i årets rapporten tilsier at bankene tåler «et betydelig økonomisk tilbakeslag» uten at de må stramme inn på utlån og potensielt forverre den økonomiske nedgangen.

– Vi vurderer det finansielle systemet som godt rustet til å møte risikoene vi står overfor. Samtidig er det særlig viktig at det finansielle systemet bevarer motstandskraften, sier Longva.

En stresstesten er i denne sammenhengen en analyse av hvordan bankene og det finansielle systemet ville håndtert et scenario med kraftig tilbakeslag for økonomien. Scenarioet i årets rapport tar utgangspunkt i et tilbakeslag samtidig som prisveksten er høy.