Uventet fall i norsk fastlandsøkonomi

Den norske fastlandsøkonomien krympet med 0,3 prosent i juli, viser ferske tall.

COMEBACK: I andre kvartal gjorde norsk fastlandsøkonomi comeback, etter en svak start på året.

Måneden før, i juni, var veksten på 0,3 prosent. Nå var det ventet en vekst på 0,2 prosent i juli, ifølge Bloombergs konsensusestimat.

Men i stedet krymper fastlandsøkonomien fastlandsøkonomienDen norske fastlandsøkonomien steg/krympet med XX prosent i juli, viser ferske tall. med 0,3 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt fall i varehandelen og moms- og avgiftsinngangen som bidro til den svake utviklingen, ifølge SSB.

Husholdningenes varekonsum falt 2,7 prosent i juli.

Det kan bety at renteøkningene har begynt å hugge inn i folks lommebøker, ifølge seksjonssjef Pål Sletten.

– Varekonsumet i Norge falt i juli, uten en tilsvarende vekst i tjenestekonsumet, eller konsumet i utlandet. Det kan bety at den høye prisstigningen og renteøkningene den siste tiden har begynt å dempe husholdningenes etterspørsel, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Kan være første tegn på nedkjøling

Han får støtte fra sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Hun sier tallene var svakere enn forventet.

– Men det er dette vi har lurt på. Hvordan går det med husholdningene nå som vi har inflasjon og skyhøye renter? Dette kan være første tegn på at økonomien i Norge kjøles ned, sier hun.

Vekst i deler av industrien, bygg og anlegg, og i enkelte tjenestenæringer bidro imidlertid med å dempe nedgangen.

Dette er fastlands-BNP Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen.

BNP sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi.

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å beregne fastlands-BNP.

Fastlands-BNP omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge, utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og rørtransport og utenriks sjøfart. Vis mer

Industrien hadde en samlet oppgang på 3,5 prosent i juli, som bidro til å dempe nedgangen med 0,2 prosentpoeng.

Kraftig vekst i produksjonen av farmasøytiske råvarer og preparater, kjemiske produkter, og datamaskiner og elektroniske produkter utgjorde størstedelen av veksten, ifølge SSB.

Galopperende strømpriser gjorde at verdien av bruttoproduktet i elektrisitetsnæringene økte med 2,3 prosent i juli, målt i løpende priser.

Sletten peker på at det er noe usikkerhet knyttet til den underliggende veksten akkurat i juli.

– Juli er en feriemåned og for noen næringer innebærer det lavere aktivitet, mens det er høysesong for andre. Dermed er det større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Sletten.

Comeback i andre kvartal

For ikke mange ukene siden kom det BNP-tall som viste et comeback for norsk økonomi i andre kvartal, etter en svak start på året.

I tråd med økonomenes forventning, steg fastlandsøkonomien med 0,7 prosent.

«Aktiviteten i norsk økonomi tok seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet på starten av året, og nådde en foreløpig topp i mars», skriver SSB.

Etter det falt BNP for Fastlands-Norge deretter 0,4 og 0,1 prosent i henholdsvis april og mai, men tok seg opp 0,3 prosent i juni.