Akutt kraftmangel for industribedrifter etter «Hans»-herjinger

Moelven Våler og Forestia har mistet deler av kraftforsyningen etter hendelsen ved Braskereidfoss kraftverk i går. Driften er sterkt redusert.

Glomma har brutt gjennom demningen ved kraftverket på Braskereidfoss under ekstremværet Hans.

– Vi har ikke strøm nok til å kjøre anlegget vårt for fullt, og konsekvensen er redusert drift. Vi har rett og slett ikke tilgang til den kraften vi trenger, sier Kristian Hanssen, administrerende direktør ved Forestia på Braskereidfoss i en pressemelding.

For Moelven Våler AS, Norges største sagbruk, er situasjonen tilsvarende krevende.

– Vi har ikke energi nok til å drive saglinja, så det blir ikke sagd en tømmerstokk slik det er nå, sier Styrbjörn Johansson, direktør for Moelven Våler AS.

Strømtilførselen forsvant i går som følge av feilen ved Braskereidfoss kraftverk, og den er fremdeles ikke tilbake på normalt nivå.

Begge selskaper jobber nå med å undersøke hva de kan få gjort for å få kraft nok til produksjonen så fort som mulig.

– Per nå vet vi ikke noe om når dette kan bli rettet opp, men vi håper selvsagt at vi får tilbake full strømtilgang så fort som råd er før konsekvensene for industrien blir større, sier de to industrilederne på Braskereidfoss.