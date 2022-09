R-E-S-P-E-C-T: ... sang Aretha Franklin. Dette er derimot statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Frykt og avsky i gul bok

Høsten vil neppe gjøre regjeringen elsket, men kanskje den kan få litt RESPEKT.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Situasjonen er verre enn mange tror, men tro meg, det blir verre.

Omtrent slik er det interne budskapet i regjeringspartiene under en måned før statsbudsjettet legges frem. 6. oktober kommer dokumentet, som ofte kalles gul bok på grunn av fargen.

Kombinasjonen av energikrise i Europa, strømkrise, kraftige prisøkninger, krig og massiv turbulens i verdensøkonomien, er en situasjon noen i systemet mener vi må tilbake til 70-tallet for finne en parallell til.

I tillegg opplever Arbeiderpartiet og Senterpartiet meningsmålinger som er omtrent like inspirerende som gårsdagens havregrøt.

Les på E24+ Et slapt Kina kan prege børsene i årevis

Skal forløsningen komme med et statsbudsjett som etter alle solemerker blir det strammeste på mange, mange år?

Statsbudsjettet vil naturligvis bli preget av turbulensen vi er midt inne i. I en situasjon med høy prisstigning hverken kan eller bør staten dytte mye mer penger inn i økonomien. Derfor blir budsjettet stramt, som det heter. Selv om det offentlige håver inn penger på høye olje, gass- og strømpriser.

Det er et slags ritual at finansministre maner til ansvarlig pengebruk før høstens pengegalopp, men i år er det alvor. Sånn på ordentlig.

Dessuten har høy pengebruk fått en politisk nedside. Norsk politikk er blitt en konkurranse om å ikke få skylden for at renten øker – for det rammer de helt vanlige menneskene hvis tur det nå er.

Men selv uten de akutte utfordringene, vil prioriteringene bli tøffere fremover. Den lenge varslede eldrebølgen er her, og utgiftene til folketrygden øker kraftig, som Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson minnet om i et mildt oppsiktsvekkende angrep på SV.

Et norsk statsbudsjett har i mange år vært spekket med ord som «ytterligere styrking» eller «satser kraftig på». Rent språklig vil det komme kraftige nedskjæringer her. Det speiler den økonomiske situasjonen.

Opptrappingsplaner vil avlyses eller utsettes. Særlig vil nok regjeringspartiene se etter områder som har fått ekstra store økninger under forrige regjering, men ikke prioriteres av denne.

I Norge har definisjonen på kutt vært at man ikke får realvekst. realvekst. Realvekst er at økningen er større enn prisstigningen slik at man reelt sett får mer penger å bruke. Neste år vil en videreføring av samme kronebeløp – såkalt nominell videreføring – kanskje fremstå som en seier.

Sektorer som har vært vant med rause prosentmål, for eksempel kultur, bistand og forskning, kan trolig se langt etter disse. Det vil være begrenset rom for å fylle på med penger bare fordi økonomien vokser.

Det er all grunn til å tro at regjeringen vil bruke mer av handlingsrommet i skatte- og avgiftspolitikken. Norske eiere og de med høyere lønnsinntekter vil få økt skatt. Mange i kraftbransjen er også spent på om det kommer endringer for dem.

Regjeringen må samtidig finne rom til økte forsvarsbevilgninger (som en oppfølging av revidert budsjett), ukrainske flyktninger og – selvfølgelig – strømstøtte. Sistnevnte spiser opp 42 milliarder bare i år, og da er ikke næringslivet inkludert. Det er omtrent som et helt bistandsbudsjett.

Men, som man spøkefullt pleide å si da jeg var i politikken: Blir det noen velgere av dette da?

GLADLAKS: Den italienske renessansefilosofen Niccolò Machiavelli er beryktet for sine realpolitiske råd til makthaverne.

Det har vært en markant endring av regjeringens kommunikasjon etter sommeren. På vårparten hørtes det ut som om verdens elendighet var et åk.

Nå slår både statsminister og finansminister an en tøffere tone. Det er som om de har lest den italienske renessansefilosofen Machiavelli som i boken «Fyrsten» slo fast at hvis man ikke kunne bli både elsket og fryktet, burde man velge det siste.

Regjeringen vet at store kutt ikke vil gjøre dem elsket, men de håper å få respekt om de spiller kortene rett.

I Sverige har den sosialdemokratiske statsministeren Magdalena Andersson økt partiets oppslutning under krisene. Arbeiderpartiet og Senterpartiets har gått motsatt vei. Det er et paradoks.

Historien som regjeringspartiene gikk til valg på, er ikke tilpasset situasjonen. Derfor må de forsøke å bygge bro fra de tøffe tidene og til et mer ideologisk, verdiladet budskap.

Forvent å få høre mer om sosialdemokratiets historiske tradisjon for å ta ansvar, og om Gro Harlem Brundtland som måtte «rydde opp etter de borgerliges pengebruk» på 80-tallet (for øvrig et syn salige Kåre Willoch slett ikke delte).

Også i Senterpartiet er det tegn til at de trangere tidene blir satt inn i en slags ideologisk ramme. På noen områder høres den ansvarlige og knipne finansminister Vedum mer ut som Opposisjons-Trygve enn han gjorde for bare noen måneder siden.

Senterpartiet vil fremstille innsparingene som sunt bondevett for vanlige folks økonomi, tror jeg. Og – selvfølgelig – koble høy pengebruk til flottenfeierske prosjekter i sentrale strøk.

Ola Borten Moe har satt en slags standard.

Hvorvidt vanlige folk lar seg overbevise, gjenstår å se. Machiavellis fyrster kunne sende ut soldater for å skremme folk, mens respekt har det til felles med kjærlighet, at den bare kan gis frivillig.

I en normalsituasjon kunne regjeringen håpe på en drømmekonflikt mellom dem venstresiden kaller «de rike», samt interesseorganisasjoner i sentrale strøk, mot vanlige folk.

Der er vi nok ikke nå.

Som statsministeren selv har sagt: Mange vil bli skuffet.

En ikke spesielt oppsiktsvekkende analyse er at vi får en strøm av misfornøyde pressemeldinger fra det meste som kan krype og gå i norsk samfunnsliv, fra kulturliv til bistand, forskning og næringsliv.

Spørsmålet er hvem som skal bli fornøyde.

Det er lett å tenke at et stramt budsjett gir mindre politisk profil enn når pengene sitter løst, men det er ikke sikkert. Det ligger mye politisk profil i kutt.

Dessuten kan et stramt budsjett gjøre det tydeligere hva som faktisk blir satset på.

I et budsjett hvor mange får mindre, blir lavere barnehagepris eller billigere SFO ikke lenger som en pølse i slaktetiden.

Men enkelt blir det ikke. For i lommebokens år vil de flestes privatøkonomi bli dårligere. Det allerede hardt prøvede budskapet om at det nå er vanlige folks tur, vil få en tøff høst.

Les også RØE ISAKSEN: Lommeboken er tilbake

Les også RØE ISAKSEN: Grip krisen