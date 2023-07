Vil kutte matmoms for å få ned inflasjonenen: – Brutal virkelighet i dag

Prisveksten i Norge er fortsatt langt høyere enn normalt. Nå har opposisjonen fått nok og krever handling fra regjeringen.

Prisveksten i Norge kom inn på 6,4 prosent i juni, målt mot samme måned i fjor. Det viser inflasjonstall fra SSB.

Samtidig skjøt kjerneprisveksten fart og landet på syv prosent. Det er ny norsk rekord.

Kjerneprisveksten tar ikke med energipriser og endringer i avgifter. Det er dette målet Norges Bank er mest opptatt av.

Rødt er bekymret for hvordan de økte prisene rammer dem med minst fra før.

– Stortinget må ta grep, sier stortingsrepresentant for Rødt, Hege Bae Nyholt.

Partiet foreslår å kutte matmomsen på norskprodusert frukt og grønt. Samtidig viser Rødt til at de i revidert budsjett før sommeren foreslo å blant annet øke minstesatser på AAP, pensjon og sosialstønad.

De vil også gi ekstra tilskudd til organisasjoner som driver gratis ferietilbud for familier med dårlig råd.

– Drar på ferie med privatfly

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 ble det gjentatt flere ganger at budsjettet ville bli stramt, og at den økonomiske politikken måtte være «ansvarlig».

– Hvor lurt er det å øke statens utbetalinger i en tid med høy inflasjon?

– Det er ikke lurt at folk er fattige i hvert fall, det er nå helt sikkert. Dette handler om verdige liv for folk. At foreldre har råd til å kjøpe sunn og god mat til ungene sine. Jeg mener at forslagene ikke er inflasjonsdrivende, sier Nyholt.

Rødt-representanten viser til at det pågikk en debatt om hvor mye staten kunne hjelpe fattige uten at det påvirket prisveksten.

Nyholt mener regjeringa unnlater å handle i en situasjon som bare blir verre og verre, og sier at også Høyre-leder Erna Solberg har vist bekymring, men uten å følge opp med tiltak som vil løse situasjonen.

– Det er ikke de med minst penger i samfunnet som skal bære den byrden. Alenemødre lurer på hvordan de skal få hverdagen til å gå opp, mens andre drar på ferie i privatfly. Så brutal er virkeligheten i dag.

Stortingsrepresentanten påpeker at Rødt ønsker større omfordeling, og mener at det er uproblematisk å gi mer til de med minst fra før.

– Glemt egne advarsler

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, sier at det viktigste for å dempe prisveksten er ansvarlig økonomisk styring. Hun mener regjeringen bruker for mye oljepenger.

– Derfor brukte vi mindre oljepenger enn regjeringen i vårt alternativ til revidert nasjonalbudsjett, sier hun.

Det er 6,7 milliarder oljekroner mellom Høyres alternative reviderte budsjett og det budsjettet regjeringen og SV ble enige om. Det er lagt opp til en oljepengebruk på 373 milliarder kroner i år fra regjeringens side.

– I høst var regjeringspartiene opptatt av at vi måtte bruke mindre penger for å dempe presset på renten og folks økonomi. Nå virker de å ha glemt egne advarsler. Vi er bekymret for hva økt pengebruk og manglende vilje til reformer vil bety over tid, sier Tybring-Gjedde.

Hun sier at Høyre blant annet foreslår å øke barnetrygden, gjøre barnehage og SFO billigere for familier med lav inntekt, og sikre at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter.

Nestleder i Frp, Hans Andreas Limi er ikke fornøyd med Finansministerens håndtering av prisveksten.

– På tide at Vedum våkner

Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi mener at prisene stiger blant annet på grunn av at kronen svekker seg, og sviktende tillit til norsk økonomi.

– Regjeringen må ta sin del av ansvaret, sier han.

– Det er åpenbart at regjeringen er alt for passiv og ikke har noen tiltak som kan hjelpe folk og bedrifter som nå har det tøft økonomisk.

Frp foreslår å halvere matmomsen for å bedre situasjonen. Limi mener det vil dempe inflasjonen, og samtidig gi folk mer å rutte med.

– Det er på tide at finansminister Trygve Slagsvold Vedum våkner og kommer med tiltak, sier nestlederen.