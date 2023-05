Eiendomstopp ber Oslo-politikerne inngå bredt boligforlik

Situasjonen på boligmarkedet i Oslo er katastrofal. Arbeiderpartiet og Høyre må ta ansvar sammen, mener Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Det vil Eiendom Norge gjøre noe med.

Boligprisene i Oslo gjorde et overraskende hopp på 1 prosent i april, sesongjustert. Det viser nye tall fra Eiendom Norge.

Til tross for både stigende renter og stigende priser fortsetter Osloborgerne å ta opp store lån for å finansiere boligdrømmen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, beskriver situasjonen i hovedstadens boligmarked som en katastrofe.

– Det er en ulykke at det har fått lov til å bli så dyrt i Oslo at det er nesten umulig å skulle etablere seg på boligmarkedet som enslig med normal inntekt, sier han.

Adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, etterspør større handling for å få ned presset i Oslos boligmarked.

Nå ber han de politiske partiene på begge sider av midtstreken om å slutte å slå hverandre i hodet og inngå et boligpolitisk forlik.

For lavt byggetempo

Det har lenge vært et problem at boligbyggingen i Oslo ikke holder tritt med befolkningsveksten. I løpet av de siste ti årene er det blitt bygget 0,36 boliger pr. ny innbygger i Oslo. Til sammenligning bygges det nesten dobbelt så fort i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Der har boligprisene steget vært langt mindre enn i hovedstaden.

Samtidig har boligdebatten i Oslo vært preget av sterke interessemotsetninger: Skal det bygges tettere, mindre, i høyden eller i Marka?

– Hvis man skal få gjort noe for å få endret på dette, kreves det en politisk kraft som ikke finnes, sier Lauridsen.

Store ambisjoner, lite handling

Ifølge Lauridsen blir boligpolitikk ofte et spørsmål der politiske partier snur kappen etter vinden, særlig i opposisjon. Og fordi byrådet ikke har flertall i bystyret, er de avhengig av opposisjonen.

Han peker ikke på ett spesielt parti, men skyter i alle retninger:

– Raymond Johansen sa at det skulle reguleres 100.000 boliger i hans periode som byrådsleder. Men det har ikke vært spor av det, for det reguleres lite, sier han.

Han tror det samme vil skje hvis Høyre vinner valget.

– Kommer Høyre i posisjon, tror jeg ambisjonene deres for boligpolitikken dessverre kommer til å forsvinne litt på samme måte som vi har sett tidligere.

Onsdag skrev Aftenposten at Venstre i Oslo mener park og skole må gå foran boligutbygging på Økern, fordi nabolagsforeningene der protesterer.

– Det at de gjør det, illustrerer egentlig bare problemstillingen. Fordi det er så mange andre interesser som kommer inn i bildet. Og alle disse interessene har sterke talspersoner. Men det finnes ingen forening for tilstrekkelig boligbygging, så boligprisen ikke skal bli for høy.

Forlik

Løsningen er å slå seg sammen for å stå imot presset fra foreninger og grupper som vil stoppe utbygging i sitt område.

– Jo mer konfliktfylt, desto viktigere er det at man er enige om at man skal stå sammen på forhånd. For det som veldig fort skjer i praksis ellers, er at de som er i opposisjonen, trekker seg når presset blir stort, sier han.

Et slikt forlik må inneholde et måltall på hvor mange boliger som skal bygges i en periode. I tillegg må den konkludere i noen av de vanskeligste debattene. Får Eiendom Norge det som de ønsker, betyr det å bygge høyere, tettere og mindre, men innenfor markagrensen.

Forliket må utgå fra Høyre og Arbeiderpartiet, men favne så bredt som mulig.

Moralsk ansvar

– De som ønsker å trå forsiktig i boligutbyggingen av ulike hensyn: Hva har de å tjene på et forlik?

– Antagelig veldig lite. Men jeg mener de har et moralsk ansvar for å sørge for noe som er godt i det store. Som at nye generasjoner skal få sjansen til å etablere seg i Oslo, selv om de ikke har penger med fra foreldrene sine. Og av klima-, miljø- og samfunnsøkonomiske hensyn, sier han.

Raymond Johansen har tidligere påstått at boligutbyggerne holder tilbake for å presse prisene opp. Ludvigsen er uenig og svarer med en utfordring:

– Dersom det skulle være sånn at utbyggerne opptrer kynisk, kan ikke politikerne bruke det som en begrunnelse for ikke å handle. Da må de finne på en annen måte å få boligbyggingen til å skje.