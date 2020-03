Norges Bank trapper opp kronekjøpene

Norges Bank trapper nok en gang opp kjøpene av kroner, for å dekke statlige krisepakker etter coronaviruset. Banken vil kjøpe kroner for to milliarder kroner per dag i april.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Vis mer Berit Roald

Publisert: Oppdatert: 31. mars 2020 10:14 , Publisert: 31. mars 2020 10:04

Coronakrisen gjør at Norges Bank må ut i markedet og kjøpe flere kroner.

Hver dag selger Norges Bank valuta som staten har tjent på oljevirksomhet, og kjøper kroner som regjeringen skal bruke over statsbudsjettet.

Nå øker kjøpene, fordi regjeringen bruker mye penger på krisepakker som skal bekjempe coronakrisen.

Den 18. mars økte Norges Bank de daglige kronekjøpene fra 500 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner.

Nå økes dette ytterligere. Norges Bank vil selge valuta for to milliarder kroner per dag i april, ifølge en melding.

Nivået på kronekjøpene kan potensielt påvirke kronekursen, fordi det er en aktør til stede i markedet som kjøper kroner for store beløper hver dag. Under uroen etter coronakrisen har det til tider vært lite handel i kroner.

Rekordhøye kronekjøp

– Det var ikke spesielt overraskende, men kjøpene økes litt i april, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

På det meste har Norges Bank kjøpt eller solgt valuta for 1,6 milliarder kroner per dag. Nivået i april blir det høyeste noensinne.

– Dette blir rekord, sier Østnor.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Vis mer Cicilie S. Andersen, E24

Han sier at ytterligere økt oljepengebruk fra regjeringen vil kunne øke behovet for kroner videre.

– Sentralbanken liker å glatte kjøpene ut over året og gjøre dette så jevnt som mulig, men de tar beslutninger under usikkerhet. Kommer det nye tiltak eller vurderinger av statens inntekter eller utgifter, kommer de til å justere valutatransaksjonen, sier han.

– Her kan det godt komme ytterligere tiltakspakker. Fase tre fra regjeringen er etterspørselstiltakene, som kan gi økte offentlige investeringer, sier Østnor.

Regjeringen øker pengebruken: Etter coronakrisen har regjeringen trappet opp pengebruken kraftig. Regjeringen varslet mandag at det oljekorrigerte underskuddet på 2020-statsbudsjettet blir minst 196 milliarder kroner større enn det regjeringen la opp til i oktober. Krisepakkene fra staten inkluderer blant annet «kontantstøtte» på opp mot 20 milliarder kroner i måneden til norske selskaper og 50 milliarder i lånegarantier til bedrifter. I tillegg øker andre statlige utgifter kraftig, blant annet grunnet hundretusenvis av permitteringer i arbeidslivet. Staten har også kommet med fem milliarder i en krisepakke til gründere, og en lånegaranti på inntil seks milliarder kroner til flyselskaper med norsk driftstillatelse, som SAS, Norwegian, Widerøe og andre selskaper. Staten vil i tillegg øke sine planlagte lån i år fra 55 milliarder kroner til opp mot 85 milliarder kroner i år. Noe av årsaken er at staten har gjenopprettet Statens obligasjonsfond, som skal låne ut inntil 50 milliarder kroner til bedrifter gjennom obligasjonsmarkedet. Vis mer vg-expand-down

Bruker mye mer penger

Da Norges Bank i mars økte de daglige kronekjøpene fra 500 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner, sa flere analytikere til E24 at oljepengebruken i år kan bli på minst 300 milliarder kroner. Regjeringen ventet i fjor å bruke 244 milliarder.

Trolig ender årets oljepengebruk opp med å bli enda mye høyere enn det, for de siste ukene har regjeringen varslet flere krisepakker for å takle coronakrisen.

Regjeringen varslet mandag at oljekorrigert budsjettunderskudd blir minst 196 milliarder kroner større enn anslått i år, etter krisetiltakene. I oktober ble dette underskuddet anslått til 241 milliarder kroner.

(PS! Dette tallet er forskjellig fra tallet for oljepengebruken, som formelt kalles «strukturelt oljekorrigert underskudd». Når regjeringen oppgir oljepengebruken, er tallet normalt korrigert for strukturelle endringer i aktiviteten i norsk økonomi. Regjeringen har ikke rukket å regne ut oljepengebruken for i år.)

Dramatisk svekket krone

Etter coronakrisen har den norske kronen svekket seg til helt nye nivåer. På det mest dramatiske kostet en euro over 13 kroner, fra 9,83 kroner ved nyttår. En dollar kostet over 12 kroner, fra 8,76 kroner ved nyttår.

En svak krone vil gjøre utenlandsferier og importerte varer som klær og mat dyrere for nordmenn. Svak kronekurs gjør også bedrifters lån i dollar og euro dyrere å betjene, mens inntekter i euro og dollar blir mer verdt enn før.

Da kronen nådde disse nivåene den 19. mars, varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at han vurderte å gripe inn i markedet for å motvirke kronefallet.

Både Handelsbanken og DNB Markets mener at Norges Bank allerede kan ha intervenert i kronen ved å kjøpe enda flere kroner enn planlagt. Sentralbanken har ikke ønsket å kommentere dette.

Kronen har styrket seg en god del fra de svakeste nivåene tidligere denne måneden. Tirsdag morgen koster en euro 11,54 kroner og en dollar 10,50 kroner.