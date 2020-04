Kronen svekkes bredt med oljekollapsen

Dollaren ble ti øre dyrere på en halvtime etter at den amerikanske lettoljen kollapset mandag kveld.

Kronen har blitt handlet på svært svake nivåer de siste månedene. Mandag kveld svekket kronen seg ytterligere mot dollar, euro og pund. Vis mer Berit Roald / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 20. april 2020 21:37 , Publisert: 20. april 2020 20:51

Kronen svekker seg bredt mandag kveld. Det skjer samtidig som prisen på amerikansk lettolje (WTI) med levering i mai faller gjennom nullstreken. Nordsjøoljen er ned med ti prosent til 25,48 dollar fatet.

Den markante svekkelsen skjedde like før klokken åtte. Like etter halv ni dempet fallet seg noe.

Størst er svekkelsen mot dollaren, som styrker seg 1,49 prosent mot kronen. En amerikansk dollar koster nå 10,48 kroner, noe som er 10 øre dyrere på en drøy halvtime og over 15 øre mer enn ved morgentimene mandag.

Et euro koster 11,37 kroner, et pund koster 13,04 kroner og du må ut med 104,58 norske kroner for å få hundre svenske.

Kronen har vært handlet til spesielt svake nivåer den siste tiden. Dollaren ble på det meste handlet til 12,12 kroner 19. mars. Samme dag sto euroen i 13,16 – noe som endte med ny rekord.

Før 2020 hadde en euro aldri vært dyrere enn rundt 10,25 kroner, og dollaren 9,55 kroner, ifølge tall fra Infront.

