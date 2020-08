Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital

Nicolai Tangen selger seg ut av fondsselskapet sitt og overfører milliardene til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Fondsandeler til en verdi av 5 milliarder kroner flyttes over til bankkonto.

Det opplyser Norges Bank på en pressekonferanse mandag kveld. Tangen vil dermed tiltre i stillingen som sjef for Oljefondet som planlagt 1. september.

– Han vil med dette ikke ha noen eierinteresse i AKO Capital. Det gjelder for all fremtid, sier sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen.

– Den tidligere avtalen var tilstrekkelig for å hindre interessekonflikter, men vi har merket oss at en samlet finanskomité har en annen oppfatning. Det har hovedstyret i dialog med Nicolai Tangen tatt konsekvensen av, legger han til.

Nicolai Tangen kommenterte endringene slik:

– Jeg gir bort eierandelen i AKO Capital til AKO Foundation. Nå gir jeg bort alt. Eierskapet vil jeg aldri få tilbake. Det innebærer at jeg hverken nå eller i fremtiden har eierinteresser i AKO. Alle bånd er brutt. Ikke bare i fem år, men for alltid. Nå ser jeg fremover. Det er ingen enkel beslutning.

Dette er hovedpunktene i avtalen: Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd. Vis mer vg-expand-down

Norges Bank skriver følgende i en pressemelding;

– Vi mener avtalen som hovedstyret nå har gitt sin tilslutning til svarer ut de merknadene som Stortingets finanskomité hadde til arbeidsavtalen med ny daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM), sier leder for Norges Banks hovedstyre Øystein Olsen.

Tangen er dypt motivert fremover, sier han på mandagens pressekonferanse.

– Dette gjør jeg for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg har på meg. Det er oljefondhatten, sier han.

Setter 5 milliarder i banken

– Budskapet er mottatt, man lytter når en finansminister formidler en beskjed fra et samlet Storting. Enten kunne jeg svare på Stortingets forventninger, eller så kunne jeg trekke meg fra stillingen, sier Tangen.

Tangen selger alle sine fondsandeler til en verdi av 5 milliarder kroner, og vil sette pengene i banken.

– Jeg gir fra meg det som har vært livsverket til nå og ser fremover, det har ikke vært noen enkel beslutning, sier Tangen fra talerstolen.

– Glad for rask løsning

Bakgrunnen er Stortingets kritikk om interessekonfliktene knyttet til den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen.

Fredag opplyste sentralbanksjef Øystein Olsen at Tangen ville delta i møtet, men han ble ikke observert på vei inn i bygningen mandag ettermiddag.

Fredag uttrykte Stortinget bekymring for ansettelsesprosessen, og krevde da blant annet at lederen for Oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som skaper, eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank.

I en pressemelding mandag kveld sier finansminister Jan Tore Sanner at han er glad for en rask løsning.

– Jeg er glad for at Nicolai Tangen og hovedstyret i Norges Bank raskt har kommet frem til en løsning som, etter min vurdering, følger opp Stortingets føringer, sier han.

– Et skritt i riktig retning

SVs Kari Elisabeth Kaski sier til Aftenposten/E24 at avtalen «er et skritt i riktig retning og et skritt de burde tatt for lenge siden».

– Dette viser at det var mulig, som vi har sagt for lenge siden. Men vi er nødt til å se grundigere på detaljene før vi konkluderer entydig, særlig fordi løsningen innebærer Ako Foundations, som for alle praktiske formål er Nicolai Tangen.

Tidslinje for ansettelsen av Nicolai Tangen 30. oktober i fjor ble det klart at Yngve Slyngstad (57), som har vært oljefondssjef i tolv år, går av.

26. mars i år ble Nicolai Tangen (54) presentert som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter oljefondet. Tangen kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

11. juni ble det kjent at Norges Banks representantskap har sendt et brev til Stortinget om Tangen-avtalen . Representantskapet, som er sentralbankens tilsynsorgan, har stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen. Brevet var bakgrunnen for høringen i Stortingets finanskomité mandag 11. august.

Representantskapet mener det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen . Det skriver også at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling».

11. august var det høring i Stortingets finanskomité på bakgrunn av representantskapets brev. Representantskapets leder Julie Brodtkorb kom med krass kritikk av Norges Bank under høringen. Risikoen for interessekonflikter når Nicolai Tangen overtar som oljefondssjef, er ikke eliminert, ifølge henne.

18. august kom det en juridisk utredning gjennomført av det private advokatselskapet Arntzen de Besche. Ifølge den juridiske vurderingen har ikke Finansdepartementet instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef.

21. august ble en ny juridisk vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling lagt frem som motsier den første konklusjonen . Ifølge lovavdelingens vurdering har finansminister Jan Tore Sanner (H) et visst handlingsrom overfor Norges Bank og kan gi generelle instrukser også når det gjelder ansettelsesforholdet til den nye oljefondssjefen.

Samme dag avga finanskomiteen sin innstilling i saken. Finanskomiteen støtter hovedlinjene i kritikken fra Norges Banks representantskap og fastslår at den nye oljefondssjefen ikke kan ha eierskap som svekker tilliten til Norges Bank .

Hovedstyret i Norges Bank møttes mandag 24. august for å drøfte saken.

1. september skal Tangen etter planen tiltre som oljefondets sjef Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down