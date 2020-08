Norges Bank holder pressekonferanse etter krisemøte

Sentralbanksjef Øystein Olsen og påtroppende leder for Oljefondet, Nicolai Tangen, vil gjøre rede for utfallet av mandagens krisemøte.

Det opplyser Norges Bank i innkallingen til pressen mandag ettermiddag.

Pressekonferansen starter klokken 19 i Norges Banks lokaler i Oslo.

Det skjer etter at bankens hovedstyres krisemøte tidligere i dag. Medlemmene var tause da de ble møtt av pressen utenfor banken.

Bakgrunnen er Stortingets kritikk om interessekonfliktene knyttet til den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen.

Fredag opplyste sentralbanksjef Øystein Olsen at Tangen ville delta i møtet, men han ble ikke observert på vei inn i bygningen mandag ettermiddag.

Fredag uttrykte Stortinget bekymring for ansettelsesprosessen. I sin innstilling kom Finanskomiteen med tre krav overfor finansminister Jan Tore Sanner for at Tangen kan tiltre. Her er de konkrete kravene fra komiteen:

Leder for Oljefondet kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.

Oljefondssjefen kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM.

Tidslinje for ansettelsen av Nicolai Tangen 30. oktober i fjor ble det klart at Yngve Slyngstad (57), som har vært oljefondssjef i tolv år, går av.

26. mars i år ble Nicolai Tangen (54) presentert som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter oljefondet. Tangen kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

11. juni ble det kjent at Norges Banks representantskap har sendt et brev til Stortinget om Tangen-avtalen . Representantskapet, som er sentralbankens tilsynsorgan, har stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen. Brevet var bakgrunnen for høringen i Stortingets finanskomité mandag 11. august.

Representantskapet mener det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen . Det skriver også at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling».

11. august var det høring i Stortingets finanskomité på bakgrunn av representantskapets brev. Representantskapets leder Julie Brodtkorb kom med krass kritikk av Norges Bank under høringen. Risikoen for interessekonflikter når Nicolai Tangen overtar som oljefondssjef, er ikke eliminert, ifølge henne.

18. august kom det en juridisk utredning gjennomført av det private advokatselskapet Arntzen de Besche. Ifølge den juridiske vurderingen har ikke Finansdepartementet instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef.

21. august ble en ny juridisk vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling lagt fram som motsier den første konklusjonen . Ifølge lovavdelingens vurdering har finansminister Jan Tore Sanner (H) et visst handlingsrom overfor Norges Bank og kan gi generelle instrukser også når det gjelder ansettelsesforholdet til den nye oljefondssjefen.

Samme dag avga finanskomiteen sin innstilling i saken. Finanskomiteen støtter hovedlinjene i kritikken fra Norges Banks representantskap og fastslår at den nye oljefondssjefen ikke kan ha eierskap som svekker tilliten til Norges Bank .

Hovedstyret i Norges Bank møttes mandag 24. august for å drøfte saken.

1. september skal Tangen etter planen tiltre som oljefondets sjef

