DNB hever boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng

Noen dager etter Norges Banks renteheving varsler storbanken at boliglånsrenten stiger.

INNHUGG I LOMMEBOKEN: Årets rentehevinger vil merkes på lommeboken.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøtet 24. mars, har DNB besluttet å justere renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB, i en uttalelse.

Nye rentesatser gjelder fra 4. april for nye boliglån, og fra 13. mai for eksisterende boliglån.

DNB hever også innskuddsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng, opplyser kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin til E24.

Den beste flytende renten vil være på 1,99 prosent for BLU Start – et lån for unge under 34 år som skal kjøpe sin første bolig, opplyser hun.

Beskjeden kommer etter at Norges Bank satt opp renten med et kvart prosentpoeng til 0,75 prosent, og varslet ytterligere syv rentehevinger innen utgangen av 2023.

Norges Bank forventer at boliglånsrentene dobles fra dagens nivå på rundt to prosent til fire prosent i 2024. Sentralbanken tror imidlertid ikke at innskuddsrentene økes like mye, slik at innskuddsfinansierte lån blir mer lønnsomme.

På den annen side har påslaget i pengemarkedsrentene økt, slik at bankenes innlånskostnader er høyere. Norges Bank antar at dette påslaget kommer noe ned fremover.

I mange tilfeller kan man forhandle seg til bedre rentevilkår om man kontakter banken sin, eller bytter bank.

Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader per år, ikke medregnet skattefradrag. Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Vis mer

Sparebank 1 Nord-Norge var den første banken som meldte om høyere boliglånsrente denne gangen. Oppgangen er på inntil 0,25 prosentpoeng og gjelder fra mandag 28. mars for nye lån, og fra 6. mai 2022 for eksisterende lån.

Banken har foreløpig ikke bestemt hva som skal gjøres med innskuddsrenten.