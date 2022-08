Finansministeren før statsbudsjettet: – Krevende balansegang

Vedum understreker at offentlig pengebruk må ned for å dempe inflasjons- og rentepress: – Vi ser selvfølgelig at det merkes veldig hardt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

– Det er urolige tider og en ny situasjon som kommer til å kreve en god del enda tydeligere politiske vurderinger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen samles onsdag og torsdag denne uken for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2023.

I forkant av denne budsjettkonferansen holder finansminister Trygve Slagsvold Vedum foredrag om de økonomiske utsiktene.

– Stor sett er det er veldig høy fart i norsk økonomi… men når du kommer til det nære, ser man en uro som den enkelte kjenner, sier han.

– Den største uroen dreier seg kanskje om prisveksten, som er høy og selvforsterkende legger han til.

Les på E24+ Ekspertenes sparegrep: – Betyr ikke bare havregrøt og vann

Krevende balansegang

Vedum beskriver situasjonen som «en krevende balansegang».

Han påpeker også at det er viktig å få ned inflasjonen for å få en tryggere og mer stabil situasjon.

– Derfor må vi dempe farten litt i den offentlige pengebruken, sier han, og minner om at perioder med høy prisvekst ofte fører til høy arbeidsledighet.

– Det er utrolig viktig for det norske samfunnet at vi ikke styrer inn i en periode med høy arbeidsledighet.

Vedum understreker derfor at vi nå ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken.

– Hvis vi nå øker oljepengebruken … så skaper vi bare enda flere utfordringer, derfor vil denne regjeringen ha som en klar arbeidsoppgave å redusere oljepengebruken for å nå de målene vi ønsker.

I det reviderte budsjettet for i år lå oljepengebruken på 352,2 milliarder kroner, tilsvarende 2,9 prosent av Oljefondet. Det var i mai, da det lå an til en vekst i den norske fastlandsøkonomien på 3,6 prosent i år og 2,3 prosent neste år.

I tiden etter det har inflasjonen overrasket kraftig. I mai anslo regjeringen en inflasjon på 3,4 prosent i år. Til sammenligning steg inflasjonen til 6,8 prosent i juli, ifølge SSB.

– Det med prisvekst er helt avgjørende for hverdagsøkonomien til folk, sier Vedum.

Samtidig har Norges inntekter fra olje og gass skutt ytterligere fart.

Energikrise

Vedum trekker også fram krisen i det europeiske energimarkedet som en stor og tung prioritering som vil kreve milliardbeløp i neste års statsbudsjett.

I tillegg til høyere strømpriser er rentene på vei oppover.

– Vi ser selvfølgelig at det merkes veldig hardt hvis renta går opp, sier Vedum og viser til at vi er på verdenstoppen når det kommer til gjeldsgrad.

– Vi må ikke gjøre grep som forsterker presset på renta.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august, der ministrene blir enige om hvordan den endelige fordelingen av pengene på statsbudsjettet for det påfølgende året skal fordeles.

Statsbudsjettet for 2023 presenteres 6. oktober.