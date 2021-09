Fire sparebanker setter opp renten

Både Sparebanken Vest, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Sør og SpareBank 1 SR-Bank melder mandag om økte renter etter Norges Banks renteheving.

Sparebanken Vest vil sette opp utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,25 prosentpoeng, med effekt fra 10. november for dagens personkunder, ifølge en pressemelding.

Banker må gi seks ukers varsel før de lovlig kan heve rentene for eksisterende kunder.

For kundene i Bulder Bank, en del av Sparebanken Vest, vil renteøkningen drøye en stund til. Banken har lovet uendret rente ut år, og en renteendring vil tre i kraft fra 1. januar neste år, ifølge meldingen.

Følger på med rentehopp

Sparebanken Sør setter også opp renten på boliglån og sparing med inntil 0,25 prosentpoeng. Økningen skjer fra 10. november på dagens lån og fra 29. september på nye lån.

SpareBank 1 Nord-Norge skal også øke boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng. For bankens kunder gjelder den nye renten fra 9. november for eksisterende lån og fra 28. september for nye lån.

SpareBank 1 SR-Bank øker boliglånsrenten tilsvarende med effekt fra 9. november for dagens lån og fra 29. september for nye kunder.

Renten settes opp etter at Norges Bank økte styringsrenten torsdag i forrige uke, det første steget bort fra den rekordlave nullrenten.

Storbankene DNB, Nordea og Danske Bank fulgte på allerede fredag med varsel om rentehopp.

Ekspertene påpeker imidlertid at man i mange tilfeller kan forhandle seg til bedre rentevilkår om man kontakter banken sin.

Varslet dyrere boliglån

Norges Bank varslet torsdag om flere rentehevinger etter at styringsrenten ble satt opp til 0,25 prosent.

Om ett år vil styringsrenten ligge på en prosent, før den stiger videre til 1,7 prosent mot slutten av 2024, ifølge sentralbankens prognosen.

Det vil bety høyere renteutgifter. Norges Bank anslår at boliglånsrenten vil stige fra dagens 1,8 prosent til 3,1 prosent i 2024.