Oljefondssjefen om 100 prosent arveavgift: – Mener det fortsatt, sterkere enn noensinne

Nicolai Tangen måtte beklage uttalelsene sine om arveavgift da han fikk stillingen som oljefondssjef.

Nicolai Tangen leder Oljefondet. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg beklager min uttalelse om arveavgiften. En leder for oljefondet skal helt klart ikke komme med uttalelser som kan tolkes politisk, sa Nicolai Tangen i en offisiell beklagelse Oljefondet publiserte i mars 2020.

Tangen beklaget da at han på en pressekonferanse i forbindelse med utnevnelsen til jobben som oljefondssjef sa at han ønsket 100 prosent arveavgift.

Gjentar meningen om arv

Mandag publiserte BBC et intervju med Tangen, hvor han er gjest på radioprogrammet «Hard talk». Der får han spørsmål om holdningen til 100 prosent arveavgift, og at han ikke vil at barna skal arve formuen hans.

Tangen er klar på at han fortsatt står inne for at mye arv er en uting. Slik svarer han på spørsmålet:

– En av de viktigste tingene i livet er å tenke ut hva drømmene og ambisjonene dine er. Og så er det å jobbe mot disse drømmene og ambisjonene. Det er det som gjør livet fascinerende og verdt å leve. Ved å gi unge folk en masse penger, tar du vekk hele meningen. Derfor har jeg det synet.

Tangen forteller videre at han mener vilkårene barn vokser opp under allerede skaper forskjeller. Han nevner hvilke ord man lærer, hvilke stimuli man får, hvilke skole man går på, om man får en sommerjobb og hva slags hjelp man får med å komme inn på universitetet.

– Jeg mener bare at å putte en masse penger på toppen av den urettferdigheten, jeg mener bare det ikke er bra. Og derfor mente jeg det, og mener det fortsatt, sterkere enn noensinne.

Myntet på egne barn

Tangen forklarte i 2020 at uttalelsen hans ikke var ment som et politisk utspill, men at holdningen kun handler om at han ikke vil at egne barn skal arve.

– Jeg mener det samme i dag som i 2020: Jeg ønsker ikke at mine barn skal arve masse penger. Dette sa jeg også i intervjuet med BBC, i tillegg til at jeg forklarte hvorfor, skriver Tangen i en SMS til E24, formidlet via pressesjef Line Aaltvedt.

På spørsmål om ikke deler av utspillet til BBC kan tolkes politisk, svarer Aaltvedt at Tangen i intervjuet kun svarte på hvorfor han ikke ønsket at egne barn skal arve.