Enighet om å øke strømstøtten

Regjeringspartiene og SV er enige om å justere opp kompensasjonen til husholdningene når strømmen er dyr.

Staten skal dekke 80 prosent av regningen når strømprisen er over 70 øre kilowattimen. Det er opp fra 55 prosent, og i tråd med det regjeringen har foreslått.

Det høyere kompensasjonsnivået gjelder for januar, februar og mars.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt fornøyde med at det er flertall for deres forslag, sier partiene i en felles uttalelse.

– Situasjonen med de ekstraordinært høye strømprisene er kritisk for mange. Det er et mål for oss at norske husholdninger skal ha tilgang på rimelig strøm, sier de energi- og miljøpolitiske talspersonene Terje Aasland (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp).

SV er også fornøyde med at partiene har blitt enige.

– Vi er glade for at regjeringen lyttet til oss og kom med høyere støtte til folk, når de nå skal betale strømregningene. For SV er det nå viktig å hjelpe de som sliter mest med de skyhøye strømregningene. Derfor jobber vi med det nå i de videre forhandlingene som pågår i finanskomiteen, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Strømstøtten ble lansert i desember, og lå på 50 prosent når strømprisen var over 70 øre per kilowattime i regjeringens første forslag. Etter forhandlinger med SV ble den oppjustert til 55 prosent.

