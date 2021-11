Togkonkurranse på Østlandet avlyses

Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 5 på Østlandet. Frem til nå har planen vært å lyse ut konkurranse om togtilbudet som Vy i dag drifter på Østlandet i to pakker.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det kommer fram i en pressemelding fredag.

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4, og ikke gå videre med trafikkpakke 5. Samtidig ber samferdselsministeren direktoratet starte arbeidet med direktetildeling av togtilbudet på Østlandet.

Frem til nå har planen vært å lyse ut konkurranse om togtilbudet som Vy i dag drifter på Østlandet i to pakker.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at videre konkurranse om persontrafikken på jernbanen skal stanses. Det er en viktig sak for dagens regjering å sikre nasjonal kontroll over togtilbudet. På Stortinget er det et klart flertall av partiene som støtter dette, sier Nygård.

Togpakkene på Østlandet Trafikkpakke 4 er persontog tilbudet på Østfoldbanen, Gjøvikbanen. Lokaltogene mellom Spikkestad og Lillestrøm og Stabekk og Ski. Trafikkpakke 5 er Intercity-togene på strekningene Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. I tillegg kommer lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll, Drammen og Dal, Asker og Kongsvinger og Porsgrunn og Notodden. Kilde: Samferdselsdepartementet. Vis mer

Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård sa i slutten av oktober at han ønsket å avlyse togkonkurransen for Østlandet og gi det til Vy. Han sa da at han ville ha slutt på anbud på norske togstrekninger, men at Go-Ahead og SJ som allerede kjører på norske togstrekninger skulle beholde sine kontrakter til de gikk ut.

Flytoget kastet seg inn i kampen om togtrafikken kort tid etter Nygårds utspill. Administrerende direktør Philipp Engedal advarte i oktober regjeringen mot å gi all togtrafikk til Vy.

Samferdselsdepartementet opplyser at avtaler med togselskaper om tilbud som har blitt konkurranseutsatt skal ligge fast. Dermed vil regjeringen fortsette å samarbeide med Go-Ahead om Sørlandsbanen, SJ om Nordlandsbanen og Vy som drifter Vestlandsbanen, ifølge meldingen.