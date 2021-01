Tidligere oljeministre må inn på teppet etter oljeleting i nord

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil ha svar direkte fra ledende oljebyråkrater i kontrollsaken om åpningen av Barentshavet sørøst.

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe er blant dem som må forklare seg for Stortinget. Vis mer byoutline Helge Mikalsen, VG

Flere ledende byråkrater i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet innkalles nå til høring i saken 15. februar.

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård sier det er sjelden komiteen innkaller ansatte i departementene på denne måten.

– Men her er det et poeng å kaste lys over det mektige oljebyråkratiet, sier han til NTB.

Bakteppet er dokumenter som er lagt fram i forbindelse med Høyesteretts behandling av det såkalte klimasøksmålet.

Der kommer det fram at Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet satt på beregninger av lønnsomheten ved olje- og gassutvinning i Barentshavet sørøst som ikke ble delt med Stortinget før vedtaket om åpning av havområdene for petroleumsvirksomhet.

Øvstegård mener det framstår som om embetsverket aktivt filtrerte kunnskap til fordel for oljeindustrien.

– Det må vi til bunns i, sier han.

SV-politikeren understreker likevel at det er statsråden som sitter med ansvaret.

Komiteen har også invitert nåværende olje- og energiminister Tina Bru (H) og de tidligere olje- og energiministrene Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp) til høringen.

