Snapchat-salgslederen i Norge: – Det har vært et krevende år

Det siste året har annonsemarkedet vært i endring, og for Snapchat har dette ført til klare trender i Norge og globalt.

Ledertalentene-nominerte Steffen Rabben (34) gikk fra Google til Snapchat i 2017. Han var med på å åpne Snapchats Oslo-kontor for omtrent tre år siden. Han mener selv at lederstilen hans oppmuntrer til at de ansatte skal ta eierskap og sette klare, egne mål.

– Det har vært et krevende år, det tror jeg har det har vært for alle. For vår del har hovedutfordringen vært dette med hjemmekontor som har medført sine utfordringer, men også positive endringer.

Samtidig forteller Rabben om det endrede annonsemarkedet, og hvordan de analytisk har gått til verks for å kunne prioritere gjennom endringene det siste året.

Forsterke samholdet

Rabben forklarer at salgsteamet nå har ti minutters morgenmøter hvor de sjekker inn hver dag, for å passe på at ingen føler at de jobber alene. I tillegg har det blitt startet konkurranser og turneringer innad i gruppen for å forsikre at alle jobber mot samme mål.

– Vi forsøker å jobbe som et team, og selv om vi ikke fysisk sitter ved hverandre forsøker vi å skape et miljø der alle føler at de jobber sammen.

Hvor mange det er han leder, ønsker han imidlertid ikke å opplyse om.

– Jeg kan ikke si noe om hvor mange vi er i teamet, men jeg kan si at vi vokser raskt.

Hentet inn data om brukeratferd

Snapchat når 75 prosent av alle mellom 18 og 34 år i Norge, forteller Rabben. Informasjonen ble innhentet gjennom en undersøkelse i appen om coronaviruset, anonymiserte datatrender for stedsbesøk og topptrender fra Snapchat Search, søkerdata på klistremerker, billedtekster på offentlige snapper og «our story». Selskapet startet med å innhente innsikten ved starten av pandemien for å enklere kunne tilrettelegge relevante annonser for annonsørene, forklarer han.

– Det var for å forsikre at vi kunne gi de ulike selskapene informasjon som de kunne bruke under pandemien. Det var mye innsikt og innhenting av brukeratferd i Norge.

Gjennom undersøkelsene så de at mange Snapchat-brukere var bekymret for hva de skulle gjøre om de ble smittet, hvordan de skulle se om de ble smittet og flere sa at de var mer bekymret under pandemien.

– Denne innsikten ga oss muligheten til å skape mer innhold til «utforsk»-delen vår om mental helse og gir annonse-aktørene mer informasjon om hvordan de kan skape tilpasset og relevant innhold.

Endrede brukervaner

Samtidig kan Rabben fortelle at AR er en del av de endrede brukervanene og trendene det siste året.

–AR er så spennende. Vi har gjort mye, men vi har bare skrapet overflaten når det kommer til brukervennligheten. Når vi snakker om funksjonalitet, har vi eksempler på at vi har brukt AR som digital visning for Norgeshus, forklarer han.

Hva er AR? AR står for augmented reality, oversatt til «utvidet virkelighet» på norsk. I AR legges et digitalt lag oppå et bilde, slik som Snapchats ulike linse-funksjoner. Ofte leveres dette direkte fra et kamera. Vis mer vg-expand-down

Han legger til at pandemien har akselerert fremskrittene i AR-teknologien til Snapchat.

Femti prosent kjøper varer på nett

Den tredje trenden Snapchat har observert er at omtrent 50 prosent av Snapchat-brukere verden over kjøper varer på nett, mens det på samme tid i fjor var 32 prosent.

– Det er interessant, for det viser at brukerne er mer interessert i å kjøpe online, og med den innsikten kan vi da hjelpe merkevarene med annonseringen, forklarer Rabben.

Ed Couchman er salgsleder i Storbritannia og for Norden, og leder med det Snapchats største salgskontorer. Han forteller at de globale trendene viser en større villighet blant selskapene til å forsøke nye former for annonsering og markedsføring, særlig det siste året.

– Det kan være nye ideer, andre annonseringsformater eller å snu bedriften om til en netthandel, sier Couchman.

Han trekker frem et eksempel i kles- og skjønnhetsbransjen hvor man ikke kan prøve på klær eller sminke lenger grunnet smitterisiko, og at AR da har bidratt til at brukerne kan prøve på klær gjennom Snapchat.

