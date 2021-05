Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

Regjeringen venter å bruke over 400 milliarder oljekroner i år, som er betydelig mer enn den ventet i oktober og over 30 milliarder mer enn i fjor.

Tirsdag legger statsminister Erna Solberg frem revidert nasjonalbudsjett, med nye anslag for oljepengebruk og økonomisk vekst. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Oljepengebruken i 2021 er justert opp til 402,6 milliarder kroner, viser tall fra revidert nasjonalbudsjett som legges frem tirsdag.

«Det aller meste av økningen skyldes ekstraordinære økonomiske støttetiltak i forbindelse med pandemien», skriver regjeringen i en melding.

Da regjeringen la frem 2021-budsjettet i oktober anslo den at den ville bruke 313,4 milliarder oljekroner i år.

Dette ble imidlertid kraftig oppjustert allerede i januar. Da regjeringen la frem en krisepakke, ble anslaget for årets oljepengebruk samtidig oppjustert til 363,2 milliarder kroner.

De siste årene har regjeringen lagt frem noen nøkkeltall på morgenen, mens selve budsjettet legges frem klokken 10.45. Hensikten er å sikre at alle aktører får lik informasjon til lik tid, og for å motvirke lekkasjer.

Bryter med «krittstreken»

Oljepengebruken ligger nå godt over den såkalte «krittstreken». For å bevare verdiene i Oljefondet skal regjeringen over tid holde den årlige oljepengebruken på under tre prosent av Oljefondets verdi.

Bruken av oljepenger i år utgjør 3,7 prosent av fondet ved inngangen til året, mens anslaget i fjor var på 3,0 prosent.

I fjor brukte staten 369 milliarder oljekroner, som tilsvarte 3,7 prosent av Oljefondets verdi ved inngangen til fjoråret, ifølge statsregnskapet.

Regjeringen venter nå at veksten i norsk økonomi vil ligge på 3,7 prosent i år, fra et anslag på 4,4 prosent i høstens budsjett.

Det er godt over det mest pessimistiske av de tre scenarioene regjeringen la frem i mars, som anslo 0,5 prosent vekst i år. Samtidig er det lavere enn det mest optimistiske scenarioet, som la opp til 4,5 prosent vekst i år.

Har brukt 229 milliarder

Ifølge finansminister Jan Tore Sanner har regjeringen brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak, 135 milliarder kroner i fjor og 94 milliarder i år.

Pengebruken i fjor ble betydelig mindre enn det den hadde ventet å bruke da coronakrisen sto på som verst. For ett år siden anslo regjeringen at den ville bruke godt over 400 milliarder i fjor.

En av ordningene som ble billigere enn ventet er ordningen som skal dekke faste kostnader for bedrifter med tapt omsetning

I fjor anslo regjeringen at dette kunne gi en kostnad på 10–20 milliarder kroner per måned. Per april 2021 har kompensasjonsordningen totalt kostet staten rundt 10,5 milliarder kroner.

Lekkasjer fra revidert budsjett: Regjeringen foreslår at kommunene skal få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021 på grunn av koronapandemien, ifølge NRK. Kommunene får mellom 2 og 2,4 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Men en del av det spises opp av økte pensjonsutgifter. Kollektiv- og jernbaneselskapene får 1,96 milliarder kroner i ulike former for kompensasjon, ifølge VG. Sykehusene kompenseres med 1,5 milliarder kroner. Det settes av 300 millioner kroner ekstra til tiltak for folk som sliter med psykiske problemer og rus som følge av pandemien. Totalt 260 millioner kroner til sårbare grupper knyttet til vold og overgrep, støtte til familier, foreldre og barnevern, og til personer med funksjonsnedsettelse (se eget kulepunkt nederst). Den kommunale kompensasjonsordningen for næringslivet utvides med 1 milliard kroner, skriver Adresseavisen. Det øremerkes 610 millioner kroner til modernisering av Den Nationale Scene i Bergen. 250 millioner kroner gis i hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien, og 50 millioner til tapt læring ved fagskoler og private høyskoler, ifølge VG. Regjeringen gir 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Regjeringen lover å halvere ferjeprisene innen 2025 og gir 120 millioner kroner til reduksjon i ferjeprisene på 10 prosent i andre halvår i år. Det inkluderer 55 millioner kroner til fylkesveiferjene og 65 millioner til riksveiferjene. E24 har skrevet at hydrogensatsingen skal dobles til 200 millioner kroner. Satsingen Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst, får økt bevilgningen med 100 millioner kroner. Fra før er det satt av 1 milliard kroner over tre år. 90 millioner kroner settes av til å planlegge Ringeriksbanen. Ifølge NRK foreslår regjeringen at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift til vertskommunene per kilowatt de produserer. Regjeringen foreslår ifølge Nettavisen å gi 20 millioner kroner til å forebygge, hindre tilbakefall og å følge opp ungdom som har begått kriminalitet. NRK melder at regjeringen setter av 40 millioner kroner til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer. 78 millioner kroner går ifølge Vårt Land til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse. 57 millioner kroner foreslås brukt på gang- og sykkelveier og kollektivtransport i bergensområdet, ifølge Bergensavisen. Vis mer vg-expand-down

