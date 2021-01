Meglere vil ikke støtte kuppeforbud

Både Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendom Norge sier de vil kupping til livs – men advarer mot å forby det.

Direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge

– Det synes vi vil være for inngripende for avtalefriheten mellom boligselgere- og kjøpere. Vi vil ikke gå inn for et forbud, sier NEF-direktør Carl Geving til E24.

Et forbud avvises også av bransjekollega Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Han mener det finnes bedre måter å bekjempe problemet på.

Det er det regjeringsoppnevnte Eiendomsmeglerutvalget som har et mulig forbud mot bolig-kupping til vurdering, ifølge Finansavisen.

– Et forbud kan være en vei å gå. Det er jo ingen som liker kupping, hverken selgere, kjøpere eller eiendomsmeglere, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne til avisen.

Flere fallgruver

Selv om de ikke vil støtte forbudslinjen, er meglerbransjen klar på at kupping har blitt et problem som må bekjempes.

– Absolutt sier Geving:

– Forsøk på kupping har økt dramatisk i Oslo, og vesentlig flere visninger blir for tiden avlyst som følge av kupping. Vår erfaring er at kuppe-forsøk stresser selgerne og får kjøpere til handle overilt.

Han sier problemene står i kø:

– Risikoen for juridiske konflikter om forbehold, informasjonssvikt eller finansiering av kjøpet øker sterkt når handelen går kjapt uten eiendomsmeglernes kvalitetssikring. Man får heller ikke avklart markedspris når selger aksepterer et kuppebud fra en enslig interessent.

Vil heller ha påbud

Lauridsen i Eiendom Norge synes også kupping er en uting, og han mener hovedproblemet ligger i at meglere ikke har lov til å formidle innkomne bud til boligselgeren før klokken 12 etter siste visningsdag.

For å snappe opp boligen før visning og budrunde – som er hele poenget med kupping – må man altså henvende seg med et bud direkte til selger.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Men dette gjør at meglere ikke får gitt sine innspill og råd, påpeker meglersjefen.

Lauridsen har et forslag til hvordan kuppingen kan slås ned på uten et forbud:

– Hvis formidlingsforbudet erstattes av et formidlingspåbud, vil kupping forsvinne som dugg for solen. Det samme vil skje med hemmelige bud. Det er derfor ikke noen grunn til å gripe inn i avtalefriheten og forby kupping dersom man vil det til liv. Fjerning av formidlingsforbudet holder, mener han.

Geving sier de støtter en revurdering av dagens formidlingsforbud:

– Slik det fungerer i dag, trigger det mer kupping, fordi budprosessene ikke kan settes i gang før fristen er ute. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker en gjennomgang av forbudet og en regulering hvor eiendomsmegleren kan medvirke mer.

