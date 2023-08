Tror lommeboken kan avgjøre: – Valgkampen blir et gjesp i forhold

Nordmenn har dårligere råd enn på lenge. Nå tror sjeføkonomene politikerne må gi gode svar på hvordan prisgaloppen ikke skal ødelegge privatøkonomien om de skal vinne velgernes gunst.

Kjetil Olsen mener dyre valgkampløfter kan gjøre jobben vanskeligere for sentralbanken

Valgkampen til årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er i gang.

Samtidig har nordmenns lommebok blitt offer for en cocktail bestående rentegalopp, prisvekst og kronesvekkelse.

Styringsrenten er nå på sitt høyeste siden 2008, og selv om inflasjonen avtar er den fremdeles et stykke over målet på to prosent, og SSB frykter rekyleffekt.

Sjeføkonomer E24 har snakket med forteller hvilke saker de tror vil prege valgkampen og hva de selv ville gjort om de var statsminister. Og selv om de har ulike ideer, er de samstemte om én ting: Privatøkonomien vil spille en stor rolle.

– Plan for å prioritere

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, sier at skatt er et tema som ofte er viktig i kommunevalget. I tillegg tror hun at den voldsomme prisveksten, og påfølgende høye renter vil påvirke.

– Høy rente og sterk prisoppgang legger et bakteppe. Det er ikke unaturlig å tenke seg at økonomisk utvikling også kan sette avtrykk i folk sine valg, sier hun.

– Hva er det første du ville gjort som statsminister innenfor økonomisk politikk?

– Det første jeg ville gjort som statsminister ville vært å legge en plan for å prioritere istedenfor å bare øke pengebruken. Av hensyn til den langsiktig velferdsøkning i norsk økonomi, sier Haugland.

Kjersti Haugland i DNB Markets er klar på at høy rente og prisoppgang legger et bakteppe for valgkampen

Valgløfter kan gjøre jobben vanskeligere

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, er også klar på at prisveksten er overskyggende for folk flest.

En vedvarende høy prisvekst har gjort at Norges Bank har kommet med en rekke rentehevinger det siste året.

– Hva kan egentlig politikerne gjøre for å bedre den økonomiske situasjonen?

– Det folk merker nå er at prisene stiger, og at rentene går opp. Det er nok det som preger privatøkonomien til folk flest. Da tror jeg valgkampen blir litt gjesp i forhold, sier Olsen.

Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Det er gjennom budsjettpolitikken folks økonomi blir påvirket, eller gjennom bruken av oljepenger med stimulanser og den type ting.

Olsen mener at dyre valgkampløfter som skal innfris etter valget kan gjøre jobben til Norges Bank vanskeligere.

– Vi har en sentralbank som ønsker å få ned etterspørselen, og få ned pengebruken. Det vil ha som konsekvens på marginen at du gjør jobben til Norges Bank litt vanskeligere, sier han.

Kyrre M. Knudsen vil ha flere tverrpolitiske forlik

Mer beslutningsmyndighet til fagfolk

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, ønsker at flere avgjørelser skal fattes av fagfolk fremfor på politikernivå. Han trekker frem renten som var styrt av politikerne fram til 1986, før det ble overført til Norges Bank.

– Det er god grunn til å diskutere flere lignende maktoverføringer, sier han.

Knudsen mener skattegrepene Regjeringen gjorde i fjor høst, med vannkraft og laks, den såkalte grunnrenteskatten, er eksempler på økonomiske løsninger som er mer politiske enn økonomisk forsvarlig.

– Sånne type grep kunne med fordel vært helt eller delvis styrt av en politisk uavhengig skattekommisjon med fagfolk, sier han.

Knudsen ønsker flere tverrpolitiske forlik for å gi forutsigbarhet og trekker frem handlingsregelen som begrenser bruken av oljepenger gjennom statsbudsjettet.

Som statsminister ville Knudsen gjort flere skattegrep. Det gir ifølge han ikke mening at det gir så store skattemessige fordeler å investere i bolig. Han ville også droppet formuesskatten og trolig innført arveskatt i stedet.

Jan Ludvig Andreassen ville endret på boliglånsforskriften dersom han var statsminister

– Levestandard er viktigst

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, mener høy prisvekst og økte renter har gjort folks økonomiske situasjon til et viktig valgkamptema.

– Hva er den viktigste økonomisaken i valgkampen?

– Levestandard for vanlige folk, sier Andreassen.

Han har en rekke forslag til hva Regjeringen bør gjøre og nevner økt barnetrygd, økt kontantstøtte og heving av minstefradraget for inntektsskatt.

– Man kan jo si at det er rikspolitiske saker som lokalpolitikken ikke skal ta støyten for i valget, men det tror jeg de må, slår Andreassen fast.

Han mener Regjeringen må prioritere folks økonomiske situasjon og gjøre seg ferdig med store prestisjeprosjekter som batterifabrikker og store veiprosjekter uten samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Andreassen mener også at dagens boliglånsforskrift er for streng og hindrer folk fra å komme inn på boligmarkedet.

– Den ble innført da renten var lav og kredittveksten var høy, nå er situasjonen motsatt, sier han.

– Småbarnsforeldre bør få lov til å låne 7–8 ganger inntekt. Det er en periode man har lav inntekt i forhold til hva man får senere i livet, og de fleste klarer det helt fint, avslutter Andreassen.