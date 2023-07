Tapene fortsetter for Hagens spahotell: Har tapt nær 250 millioner kroner på ni år

Spahotellet The Well økte inntektene i 2022, men går fremdeles med kraftig underskudd. Økt press på husholdningenes økonomi ventes å kunne forverre resultatet fremover.

The Well er et datterselskap av Canica AS, Stein Erik Hagens investeringsselskap.

Stein Erik Hagens The Well Spa & Hotell fikk et negativt driftsresultat på 34 millioner kroner i 2022, viser selskapets årsregnskap. Dette er på rundt samme nivå som året før, der det negative resultatet var på 34,4 millioner kroner.

Hotellet har tapt penger hvert år siden oppstarten, og til sammen har The Well tapt over 249 millioner kroner siden 2014.

Omsetningsveksten var betydelig, og økte fra 130 millioner kroner i 2021 til 191 millioner kroner i fjor.

The Well lanserte sitt nye hotell i juni 2021, og selskapet skriver at de for første gang hadde et «fullstendig produkttilbud med både spa og hotell».

– Denne utvidelsen har åpnet opp for nye markedsfremstøt og resultert i en økning i omsetningen, skriver styret.

Årsresultatet ble påvirket av investeringer og kostnader knyttet til oppstarten av det nye hotellet, skriver styret. Økte strømkostnader i 2022 har også hatt en negativ innvirkning på resultatet.

The Well ligger på Sofiemyr utenfor Oslo, og er Skandinavias største spahotell.

Usikkerhet i økonomien

Styret viser til at vi er inne i en periode der husholdningenes økonomi er under press, med økende rente, svak kronekurs og prisvekst som overstiger lønnsvekst.

– Det forventes at dette kan gi noe negativ kortsiktig konsekvens på selskapets drift, da kundene får et annet fokus og disponerer ressursene annerledes, opplyses det om i regnskapet.

Selskapet har økt innsatsen innen kurs- og konkurransesegmentet, og det forventes derfor økt aktivitet innen dette segmentet, opplyses det.

The Well har også iverksatt en internasjonal satsing, hovedsakelig rettet mot det engelsk- og tysktalende markedet.

The Well ligger på Sofiemyr utenfor Oslo, og er Skandinavias største spahotell. Ifølge selskapets hjemmeside dekker spa- og velværesenteret over 10.500 kvadratmeter, med bassenger, saunaer og dampbad.

Rettelse I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Kim A. Øverland var ny påtroppende leder. The Well opplyser til E24 at Kim Nyheim Ragnarsson er ny påtroppende leder. Feilen ble rettet klokken 11:48.

