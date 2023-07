Boligprisfasit til uken: – Før eller siden vil renten bite

Hvordan boligmarkedet har utviklet seg inn mot sommerferien får vi snart svaret på. Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank mener vi nå snart vil se hvordan renten har begynt å tære på folks økonomi.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank sier til E24 at det siste doble rentehoppet først vil få konsekvenser for boligprisene mot starten på høsten.

– Det er mye spennende tall som kommer denne uken, sier Johansen til E24.

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge kommer på onsdag, og er kanskje det mest interessante for nordmenns privatøkonomi.

– Før eller siden vil renten bite. Nå er det veldig mange boliger tilgjengelig på Finn, og ting tyder på at boligmarkedet vil flate ut og falle i andre halvdel av året. Men det er mye som spiller inn der, og det er vanskelig å vite nøyaktig når det skjer, sier Johansen.

Boligprisutviklingen i første del av 2023 har vært sterkere enn eksperter og økonomer trodde, selv om Norges Bank har fortsatt å sette opp renten og boliglån har blitt dyrere.

Boligprisene fortsatte å stige med 0,8 prosent i mai og én prosent i april. Det er riktignok en litt mer forsiktig oppgang enn man så tidligere på året.

Se oversikten over hva som skjer i uke 27 utenom boligtall i bunnen av saken.

Tror markedet blir gradvis verre

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, mener at oppmykingen i boliglånsforskriften nok er med på forklare at boligprisen har steget overraskende mye til nå i år. Der ble kravene for å få lån senket noe.

Når det gjelder juni-tallene påpeker hun at boligprisene vanligvis faller den måneden, men sier det spørs om det uunngåelige boligprisfallet kommer til syne nå eller først til høsten.

– Det kommer til å bli veldig dyrt og merkbart for husholdningene i andre halvår. At det blir gradvis verre på boligmarkedet, tror jeg er en rimelig forventning, sier Due-Andresen

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom venter en gradvis verre bolighøst.

– Det virker, men det tar tid

Også Johansen i Danske Bank tror effekten av økte renter nå virkelig vil begynne å merkes i sommer og utover høsten.

– Jeg er en av dem som tror at høyere renter virker, men at det tar tid. I sommer, og spesielt til høsten, tror jeg man vil se konsekvensene av det. Det siste doble rentehoppet fra Norges Bank vil man først se virkningen av tidlig i høst. I sommer har også folk fått feriepenger, som gjør at man foreløpig ikke ser full effekt, sier han.

Økonomen tror tallene som legges frem denne uken vil kunne gi et bedre bilde av hvordan renteøkninger og prisøkninger har begynt å tære på folks privatøkonomi.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen.

I tillegg til boligprisstatistikk både fra Eiendom Norge og fra Obos, kommer det blant annet BNP-tall for utviklingen i norsk økonomi som helhet. Det kommer også tall som gir en pekepinn på aktiviteten i norsk industri.

– Det er tegn til at ting bremser opp. Men sentralbankene har signalisert at de kommer til å måtte holde renten høy lenge, fordi forbruket ikke har bremset opp så fort som man hadde trodd. Antallet konkurser, og folk som ikke kan betale regningene sine er også på vei opp. I tillegg er det flere ledige restplasser på flyene, forklarer han.

Industritall, jobbvekst og flyreiser

Det er ikke bare boligprisene som setter sitt preg på den neste uken i økonomiverden. Her hjemme ser Johansen frem til flere tallslipp.

– Denne uken kommer det tall for norsk industri og BNP, som sier noe om hvordan det går med økonomien. Det kommer også PMI-tall som kan gi et innblikk i hva næringslivet tror om veksten i økonomien fremover, forklarer økonomen.

Økonomene venter at BNP-tallene skal vise at norsk økonomi vokste med 0,4 prosent i mai, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn.

PMI er en indeks som måler stemning og fremtidstro blant innkjøpssjefer i næringslivet. Dette er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.

Torsdag og fredag blir også passasjertallene for SAS og Norwegian i juni lagt frem.

Internasjonalt legges blant annet tall for sysselsettingen i USA frem på fredag, i den viktige arbeidsmarkedsrapporten Nonfarm payrolls. På forhånd er det ifølge Bloomberg ventet at det ble skapt 225.000 nye jobber utenfor landbruket i USA forrige måned, som er mindre enn måneden før.

– Den har vært veldig sterk veldig lenge, og det er et viktig tall å følge med på. Hvis sentralbanken skal få ned inflasjonen, så trenger de samtidig noe høyere arbeidsledighet, sier Johansen.

Ellers renner det inn med PMI-tall også ute i verden, når det slippes endelig tall for eurosonen, USA og flere andre viktig økonomier både i Europa og andre steder.