SV avviser NHO-sjefens skattekrav: – Næringslivet må bidra

Hverken SV eller Rødt vil gi NHO-sjefen skattegarantier. Samtidig ønsker Arbeiderpartiet og Senterpartiet å endre hvordan skattetrykket fordeles.

Kari Elisabeth Kaski sier SV ikke vil være med på et kappløp om å senke skatten. Vis mer byoutline Lise Åserud, NTB

NHO-sjef Ole Erik Almlid har nylig kastet seg inn i skattedebatten, og krever en garanti for at skattenivået ikke økes i neste regjeringsperiode.

Det får han ikke fra SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Det er selvsagt uaktuelt for oss å være med på kappløpet om å senke skatten som NHO har tatt til ordet for, forteller hun til E24.

Kaski mener et skattekutt vil kunne føre til et enormt økonomisk tap, som kunne blitt brukt til å bygge ut blant annet velferdstilbudet og arbeidet med å kutte klimagassutslipp.

– Derfor mener vi at skatten må opp, ikke ned, sier hun.

Almlid etterlyser også en tydelig plan fra politikerne for å stimulere til økt privat norsk eierskap i hele landet, samt forutsigbare rammevilkår, også når det gjelder skatt. Det får å sikre investeringer i klimaomstilling.

Kaski mener at staten og næringslivet skal jobbe sammen om omstillingen. Det betyr derimot ikke at staten skal ta hele regningen.

– Næringslivet må bidra i omstillingen, og det er en finansiell dugnad som man må forberede seg på.

– Det paradoksale er at NHO alltid snakker om forutsigbare rammevilkår, men vil kutte skatten, samtidig som de har uttalt at de vil legge om hele petroleumsregimet. Her var de villige til å kaste vann på bålet etter bare et par uker.

NHO-sjefen vil heller at boligskatten økes, slik at skatten på arbeidende kapital kan fjernes.

– Her tar NHO til ordet for at de vil med målrettet kirurgisk presisjon gi de rikeste skattekutt, sier Kaski, og legger til:

– SV er for noe økning i boligskatten, men vi vil ikke fjerne formuesskatten og lempe denne over på bolig. Det kutter bare skatter for Witzøe.

Laksemilliardær Gustav Witzøe gikk i juli knallhardt ut mot formuesskatten, og siden har debatten rast.

– NHO og Almlid kan senke skuldrene

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik svarer Almlid at de er det eneste partiet som har «en tydelig, avklart skattepolitikk før valget».

– Næringslivet kan stole på Arbeiderpartiet, og NHO og Almlid kan senke skuldrene, skriver hun.

Nestleder Hadia Tajik mener næringslivet kan stole på Arbeiderpartiet. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten/NTB

Partiet ønsker at bedriftene skal ha samme selskapsskatt som i dag, på 22 prosent. Det gir næringslivet forutsigbarhet, mener hun.

– Løftet vårt er også at ingen avgifter skal gå opp uten at det blir gjort tilsvarende reduksjoner i andre skatter eller avgifter, slår hun fast.

Partiet vil at de med «vanlig eller lav inntekt» skal betale mindre i skatt, mens de som har store formuer skal betale mer.

Senterpartiet vil beholde dagens skattenivå

Almlid etterspurte også klarhet fra Senterpartiet. Sigbjørn Gjelsvik, medlem i finanskomiteen for Senterpartiet, skriver til E24 at det samlede skatte- og avgiftsnivået mener de bør være omtrent som i dag.

– Men med en sterkere fordelingspolitikk, legger han til.

Partiet ønsker å videreføre selskapsskatten som i dag, men øke avskrivingssatsene og redusere avgiftene.

– Vi har foreslått å redusere formuesskatten på driftsmidler, men samtidig øke noen andre elementer i formuesskatten noe slik at de som har de største formuene må bidra noe mer til fellesskapet, skriver han.

Sigbjørn Gjelsvik opplyser at Senterpartiet vil holde dagens skatte- og avgiftsnivå omtrent som i dag. Vis mer byoutline Terje Pedersen/NTB

Partiet er enig med Almlid i at bedriftene skal ha forutsigbare rammevilkår, og dermed får trygghet for investeringer og utvikling.

– Noe av nøkkelen for å lykkes med å skape flere arbeidsplasser, ny industribygging og lavere klimautslipp er at næringslivet, fagbevegelsen og staten jobber sammen for å finne de gode løsningene både for arbeidsfolk og bedrifter, skriver han.

Når det gjelder forslaget om å sende regningen fra bedriftseiere til boligeiere, er Gjelsvik uenig med NHO-sjefen.

– Vi vil ikke sende en økt skatteregning til alle landets boligeiere slik NHO mener. Vi mener boligbeskatning er mer usosialt enn at de som har de største formuene skal betale noe mer i skatt, skriver han.

– Har ikke særlig realisme

Rødts 1. nestleder Marie Sneve Martinussen mener det er tydelig i opposisjonens alternative budsjett at det vil bli en endring om det blir regjeringsskifte.

– Hans bønn om skattegaranti har ikke særlig realisme, mener hun om NHO-sjefens utspill.

Marie Sneve Martinussen mener det er tydelig at med regjeringsskiftet blir det endring i skattepolitikken. Vis mer byoutline Beate Oma Dahle/NTB

Partiet krevde i helgen 48 milliarder i økte skatter, ifølge VG. Hun forteller at partiet har en plan for hvordan skattene skal trappes opp gradvis og forutsigbart.

– Rødt foreslår å øke skatt på høye formuer, selskapsoverskudd, aksjeutbytte, høye inntekter og høy arv, sier Martinussen til E24.

Martinussen er opptatt av at de skal sikre en rettferdig måte å kutte utslippene, samt å få Norge ut av coronakrisen. Hun trekker frem at skatt på overskudd fra selskap vil sikre at de som har tjent «gode penger» under krisen bidrar med mer, mens de som «sliter med å få hjulene til å gå rundt» slipper å betale.

Høyre vil ikke øke skattenivået

Høyre garanterer for at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal øke i neste periode.

– Vi vil fortsette arbeidet med å redusere skatt på arbeid og norsk eierskap, skriver finansminister Jan Tore Sanner i en e-post.

Statsråden skriver at partiet vil sikre forutsigbare rammevilkår.

– Vi skal sikre et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå som legger til rette for arbeid, investeringer i norske arbeidsplasser og grønn omstilling, skriver han.