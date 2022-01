Sentralbanksjefen om pandemi og renteheving: – Jeg angrer aldri

Avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen (69) er lei av pandemien, men ser optimistisk på det nye året – bare vi kommer oss gjennom vinteren først.

E24 møter en forsiktig optimistisk sentralbanksjef til en juleprat i en eldre, men staselig del av Norges Bank.

Rett før jul hevet Øystein Olsen sannsynligvis renten for siste gang, før han forlater sjefsstolen i februar. Det skjedde mens smitteoppblussing, nye krisetiltak, strømprisrekorder og en ekstrem usikkerhet dominerte nyhetsbildet – og enkelte betegnet en renteheving som umusikalsk.

Sentralbanksjefen har måttet revurdere situasjonen totalt etter den nye smitteoppblussingen, men hevet renten likevel. Vis mer

– Hvor vanskelig var den avgjørelsen?

– Vi hadde egentlig satt deadline fredagen før, men etter at regjeringen innførte nye restriksjoner knyttet til omikron, medførte det en ekstra runde med hard jobbing, svarer Olsen.

– Vi slang oss rundt, vurderte på nytt, og endte opp med at vi nå legger til grunn at det kommer et betydelig tilbakeslag igjen i norsk økonomi. Men gitt finanspolitiske støtte og avvikling av smitteverntiltak i løpet av vinteren, tror vi at den sterke gjeninnhentingen som vi har sett inntil ganske nylig, vil fortsette.

Om Norges Bank og styringsrenten Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken.

Sentralbanken har ansvaret for å sette renten slik at prisveksten holder seg rundt to prosent over tid.

Renten ble i desember hevet til 0,5 prosent. Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men ble raskt kuttet til rekordlave null prosent våren 2020. Første i september i år kom den første hevingen til 0,25 prosent.

Norges Bank har varslet at det ligger an til ny heving i mars neste år og ytterligere økninger til 1,75 prosent ved utgangen av 2024.

Norges Bank har også ansvaret for å bidrar til stabilitet i banksystemet gjennom å overvåke finansinstitusjonene, verdipapirmarkedene og betalingssystemene.

Norges Bank forvalter Oljefondet på oppdrag fra Finansdepartementet. Vis mer

Det blir en hump

Olsen tror det blir en «hump» nå i første kvartal, men at veksten deretter kommer tilbake. Arbeidsledigheten vil trolig komme litt opp, som er alvorlig nok for de som rammes, men ikke i nærheten av det vi så våren 2020.

Samtidig setter Norges Bank sin lit til at det private forbruket skal drive veksten fremover, etter «tvungen» sparing i løpet av pandemien.

– Er du redd for å ta feil når du setter renten?

– Det er ikke noen kjapp beslutning, men grundige avveininger, og vi drøfter selvfølgelig alternativer. Når jeg har de vurderingene bak meg, og vi har tatt en beslutning, da er jeg trygg på det.

Olsen understreker også dersom omstendighetene endrer seg, er det alltid nye sjanser til å justere.

– Så i den forstand angrer jeg aldri på en beslutning. Vi gjør alltid det vi mener er riktig, gitt informasjonen vi har på det tidspunktet.

Han mister heller ikke nattesøvn på grunn av jobben.

– Men samtidig erkjenner jeg ansvaret. Når jeg går hjem, så er ikke jobben ute av hodet mitt av den grunn, særlig i perioder hvor det er vanskelig og krevende.

Olsen har taklet flere kriser i løpet av sine 11 år som sentralbanksjef, men pandemien overskygger alt. Vis mer

Adrenalin og krisetakling

I løpet av sine 11 år i sjefsstolen har Olsen taklet flere mindre kriser, blant annet oljeprisfall og gjeldsproblemer i eurosonen. Så fikk han pandemien i fanget.

– Det var intens jobbing, en del jobbet også nattetid, men jeg slapp stort sett det. Så det var veldig hektisk og sånn sett slitsomt, men når man står i det, så tenker man ikke på det, man mobiliserer energi og adrenalin og får krefter av det.

Både ekstraordinære rentekutt og andre tiltak for banksektoren og valutamarkedet kom på løpende bånd.

– Det er også en god opplevelse å ha vært gjennom, selv om man selvfølgelig ikke ønsker seg kriser. Det er noe fint med å stå i en sånn type krise med folk som drar i samme retning som et lag, sier han.

Olsen forteller at tidligere visesentralbanksjef Jon Nicolaisen ofte spøkte med at han ikke hadde vært med på noen ordentlig krise, som finanskrisen, «da ting virkelig skjedde».

– Men nå kan han ikke si det lenger. Det minner jeg ham på nå og tar igjen litt, sier han med et smil.

Julen er nok en gang spesiell – også for sentralbanksjefen, som i likhet med de fleste nå er grundig lei hele pandemien. Vis mer

Var aldri i tvil om nullrente

Olsen som stadig argumenterte for høyere rente, ble den første i Norge som kuttet renten helt til null i mai 2020.

– Null er veldig lavt, men det var også tidenes tilbakeslag, så vi var aldri i tvil. Selv om vi var klare på at finanspolitikken måtte gjøre sitt, måtte vi også bidra.

Nullrenten var egentlig en vurdering av den nedre grensen, ifølge Olsen. På den tiden hadde både Den europeiske sentralbanken og svenske Riksbanken allerede forsøkt seg med negative renter.

– Vi, og jeg, har lenge uttrykt en skepsis til for lave og negative renter, og vi unngikk det denne gangen også. Dersom det er behov for å stimulere enda mer, da har vi jo finanspolitikken, sier han.

Norges Bank var også veldig bekymret for at det skulle oppstå en kredittskvis, med en negativ spiral hvor bankene begrenset utlån.

– Så vi gjorde det vi kunne for å forhindre det. Det var ekstremt. Hadde vi fått en finanskrise på toppen av den situasjonen, så hadde det gått virkelig ille.

– Bare vi kommer gjennom vinteren

– Hvordan ser du på det kommende året, er du optimist?

– Ja, bare vi kommer gjennom denne vinteren, da kommer solen tilbake, tiltakene skaleres trolig ned og strømprisen kommer sannsynligvis ned på et litt mer behagelig nivå. Da antar vi at veksten tar seg markant opp igjen.

– Det at renten skal opp mot et mer normalt nivå er jo også et uttrykk for at det går såpass godt i økonomien, tilføyer han.

– Hva sier du om ryktet om at du har ivret etter å få opp renten i alle disse årene?

– Jeg vil ikke si at det er helt feil. Det er slik at både jeg og banken på ulike måter har kommunisert noen utfordringer hvis renten vedvarer på et lavt nivå.

Sentralbanksjefen tror det ligger an til en «hump» i økonomien, før det blir lysere tider. Vis mer

Her sikter han særlig til økte boligpriser kombinert med husholdningenes gjeldsnivå, som ligger på verdenstoppen.

– Jeg mener at andre land kanskje har vært for ensidig opptatt av at inflasjonen har vært lavere enn målet, og holdt rentene veldig lave, sier han, og viser til både Sverige og eurosonen.

Det kan fort få konsekvenser for gjeldsoppbygging og bli et stort problem for pengepolitikken, frykter Olsen.

– Så lenge rentebelastningen er lav, så er den gjelden tålbar. Spørsmålet er hva som skjer når renten en gang skal opp og inflasjonen stiger.

Inflasjonen er allerede høyere enn på mange år på grunn av energi- og råvarepriser, samt flaskehalser i produksjon og transport. Både de store sentralbankene og Norges Bank tror imidlertid det er et forbigående problem knyttet til gjeninnhentingen.

– Samtidig er man blitt litt mer i tvil nå, fordi det har blitt større bredde i prisene som bare har gått opp og opp, og at det nå har vart en god stund, sier han.

– Vi sier det er oppside på rentebanen her, i forhold til at prisimpulsene inn i norsk økonomi også kan blir sterkere enn det vi nå legger til grunn.

Med andre ord kan renten måtte økes mer, hvis inflasjonen stiger mer enn ventet.

Olsen tar juleferie med et optimistisk syn på 2022, når solen kommer tilbake, strømprisene faller og restriksjonene fjernes. Vis mer

– Skummelt å ta seg vann over hodet

– Hva er ditt beste økonomiske råd til folk fleste i tiden som kommer?

– Det er viktig å ta utgangspunkt i de økonomiske rammene man har og ikke leve over evne.

Han bekymrer seg for at enkelte kan slite med å komme inn på boligmarkedet, og at det kan bli en form for utenforskap.

– Uansett når man skal inn på boligmarkedet, så er det skummelt å ta seg vann over hodet med tanke på låneopptak. Da er det viktig å lytte til bankens signaler om at så lav rente vi har nå, det kommer ikke til å vare.

Kontroversiell duell

Det har stormet rundt ansettelsen av Olsens arvtager, etter at favoritt og nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache fikk konkurranse fra Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Det er betydelig bredde i stillingen når du både skal være sentralbanksjef og samtidig være styreleder for Oljefondet. Utover det vil jeg ikke vektlegge spesielle krav med tanke på den søkerlisten som nå foreligger, sier Olsen.

Det er Finansdepartementet som er ansvarlig for ansettelsen.

Olsens siste store opptreden blir etter planen årstalen i februar. Deretter venter pensjonisttilværelsen.

– Jeg skal selvfølgelig ikke være noe syvende far i huset, men jeg kommer til å følge veldig godt med og engasjere meg på god avstand, sier han.

Han vil også nyte mer fri, med tid til barnebarn og reiser med kona.

– Samtidig, så lenge jeg har liv og helse i behold, så er jeg veldig åpen for at noen kan bruke meg på noe som er litt annerledes ut fra den erfaringen jeg har, litt sånn på deltid.