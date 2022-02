NY SJEF: Jens Stoltenberg er utnevnt til ny sentralbanksjef. Vis mer

Hver gåtur eller middag vil bli fulgt med argusøyne

Sett med økonomiske briller er utnevnelsen av Jens Stoltenberg et godt valg. Politisk har ikke regjeringen gjort det enklere for seg selv.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Det skal de ha, regjeringen. De setter ikke seg selv og sine egne kortsiktige behov først når de velger sentralbanksjef. For ingenting tyder på at valget av Jens Stoltenberg gjør hverdagen enklere for dem.

Argumentene for Stoltenberg har vært klare og vektige fra første stund. Han har en sterk økonomisk bakgrunn, har vært finansminister og statsminister, og er en statsmann med autoritet og pondus internasjonalt som få andre i fedrelandet kan matche.

Selv om Stoltenberg ikke blir regnet som like faglig sterk og oppdatert som Ida Wolden Bache, er hans innsikt i både norske og internasjonale forhold en stor styrke.

En kunstner

Han beskrives som en profil som vil være trygg og troverdig i rollen. Samtidig er det en forventning om at han vil tilnærme seg selve arbeidet i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som fastsetter renten, med en viss ydmykhet.

Sentralbankjobben er ikke bare et håndverk, men til tider en kunst. Særlig ved større kriser kan rommet for improvisasjon og skjønn være stort, mener de jeg har snakket med. Og kunstner, det er Stoltenberg.

Samtidig er utfordringene fremover også klare. Både for Stoltenberg og regjeringen.

Den første utfordringen er uvesentlig sett med økonomiske briller, men slett ikke om man tar de politiske brillene på.

Folk flest er skeptiske

Et flertall av partiene på Stortinget har uttrykt skepsis til den nye sentralbanksjefen, selv om de paradoksalt nok også understreker at det er regjeringens ansvar å ansette.

Den motstanden vil trolig roe seg etter at valget nå er gjort. Dersom den foreløpig ganske uskyldige runden med varslede spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ikke avdekker noe kritikkverdig, vil det ende i lite annet enn mumling i korridorene, tror jeg.

Verre er det med folk flest. Det er ikke noe som egentlig tyder på at prosessen har vært uryddig, men like fullt har det festet seg et inntrykk hos mange av nettopp det. Mektige mennesker «har snakket sammen» i privat middagsselskaper og statsministeren er tross alt en nær venn av Stoltenberg. Venstreradikalernes egen sjefsideologi, Magnus Marsdal, peker på nettopp dette inntrykket som en av forklaringene på at venstresiden går frem på meningsmålingene.

Stoltenberg sett fra Kina

Den andre utfordringen kommer der politikken møter Norges Bank, og hvordan disse møtene vil bli tolket, forsøkt tolket og oppfattet.

Én ting er internasjonalt. Statens Pensjonsfond har investert tungt i de fleste land, og det blir interessant å følge hvorvidt land som for eksempel Kina vil oppfatte fondet som uavhengig når Norges bank ledes av en tidligere statsminister og NATO-generalsekretær.

Upopulære oppgaver

Her hjemme har sentralbanksjefen upopulære oppgaver i vente.

Rentene skal opp. Nå er ikke sentralbankjobben en popularitetskonkurranse, men sjefen må regne med motbør. I 2002–03 ble daværende sentralbanksjef Svein Gjedrem utsatt for et formidabelt stormløp fra både fagbevegelsen, næringslivet og andre økonomer.

Han ble anklaget for å holde renten for høy, for lenge, og dermed gjøre sterk skade på særlig norsk eksportrettet industri. Det hele gkk så langt at Finansdepartementet ba om en redegjørelse fra Norges Bank.

Selv om finansminister Per-Kristian Foss benektet det, og understreket at han hadde «full tillit» til Gjedrem (han mente også det var et «ekstraordinært forhold»), tolket de fleste det som en klar refs av sentralbanksjefen.

Siden den gang har Norges Banks uavhengighet blitt styrket ytterligere, senest gjennom en ny lov i 2017.

Blir lest politisk

Den såkalte instruksjonsretten, som betyr at regjeringen i ekstraordinære situasjoner kan instruere banken, er svært strengt rammet inn. Utviklingen har gått ytterligere i retning av å redusere rommet for skjønn, og skape så mye forutsigbarhet som mulig.

Men som de tøffe rundene med Gjedrem illustrerer, eksisterer ikke Norges Bank i et politisk vakuum. Rentebeslutningene har store konsekvenser for alt fra folks boliglån til arbeidsplassene og norsk næringsliv. En sentralbanksjef må kunne stå i stormen også når det blåser, og selv om det er tidligere venner som skaper blest.

Det er ingen grunn til å betvile Jens Stoltenbergs integritet, hverken faglig eller politisk.

Men som jeg påpekte i en tidligere kommentar, vil Stoltenberg i lang tid fremover også bli lest gjennom politiske briller – enten han vil eller ikke. Hvis LO i en tenkt situasjon skulle flagge sterk offentlig kritikk av rentepolitikken, vil det få en ekstra dimensjon på grunn av Stoltenbergs politiske bakgrunn.

Støre og Stoltenberg

Et annet eksempel: Sentralbanksjefen holder hvert eneste år en årstale for toppene i det politiske og økonomiske Norge.

Talen blir av noen beskrevet som mer av en festtale, men det er også en anledning for sentralbanksjefen til å si noe om den økonomiske politikken. Som da Øystein Olsen tok til orde for en strammere handlingsregel – et forslag som umiddelbart ble skutt ned av statsminister Jens Stoltenberg.

Man behøver ikke å være professor i statsvitenskap for å se at dynamikken i en slik situasjon hadde blitt annerledes om det var sentralbanksjef Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre.

Det vanskelige «inntrykket»

Norges Bank har også jevnlige møter med Finansdepartementet og plikter ifølge loven å «informere [ ...] om saker av viktighet.» For eksempel orientere om rentebeslutninger. Også disse møtene vil bli ettergått og undersøkt med lupe.

Det er all grunn til å ønske Jens Stoltenberg lykke til med et svært viktig oppdrag i en tid med økonomisk uro.

Hans styrker inn i jobben er klare og udiskutable. Hans aber er hans fortid, og det er ingen dristig spådom at alle samtaler, formelle som uformelle, hvert signal, bevisst eller uintendert, hver gåtur eller middag, vil bli fulgt med argusøyne.

Når stortingspartiene har uttrykt skepsis til utnevnelsen, har ingen sagt at de mistenker Stoltenberg for manglende rolleforståelse. De har snakket om det langt vagere «inntrykket». Og som alle i politikken vet, inntrykket av en samtale kan skape problemer, nesten helt uavhengig av realitetene.