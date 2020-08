Sterke boligpriser kan bane vei for tidligere renteoppgang

For høy prisvekst i boligmarkedet kan fremskynde en renteoppgang, mener økonomer. Tallene for juli viser rekordomsetning og prisvekst.

Handelsbankens Marius Gonsholt Hov, Nordeas Kjetil Olsen og DNBs Oddmund Berg følger norsk økonomi tett. Vis mer Cecilie S. Andersen, Vidar Ruud / NTB scanpix og Stig B. Fiksdal

Publisert: Oppdatert: 5. august 2020 13:12 , Publisert: 5. august 2020 12:45

Onsdag tikket de nye boligprisene for juli inn, som viste prisoppgang og rekordomsetning. Nordmenn blar stadig opp for å sikre seg hus og leiligheter, noe som blant annet har ført til en historisk høy gjeldsgrad.

– Norges Bank har signalisert at de følger utviklingen i boligmarkedet nøye og blir prisveksten for sterk, kan renten bli satt opp tidligere enn i andre halvdel av 2022 som de til nå har signalisert, skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea i forkant av tallene.

Norges Bank tilpasser rentenivået etter den økonomiske aktiviteten og prisveksten.

Slik endte boligprisene for juni Boligprisene i Norge steg med 0,4 prosent nominelt i juli. Justert for sesongvariasjoner var prisoppgangen på 0,9 prosent.

Prisene er nå fem prosent høyere enn for et år siden.

I juli ble det solgt 6.821 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i fjor. Vis mer vg-expand-down

I siste utgave av Pengepolitisk rapport, dokumentet der Norges Bank greier ut om utviklingen i norsk økonomi og prognosen for styringsrenten i årene fremover, står det at sentralbanken venter en styringsrente på null prosent i lang tid fremover.

Prognosen viser at den historisk lave renten kan bli satt opp fra slutten av 2022. Rentebanen viser hva Norges Bank vurderer som mest sannsynlig og vil kunne bli oppdatert på rentemøtet i september.

Norges Bank følger med

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener boligpristallene er noe Norges Bank følger tett med på.

– Hvis prisoppgangen fortsetter vil det, alt annet likt, kunne fremskynde en renteoppgang, sier han.

Med uttrykket «alt annet likt» menes det at man kun ser på virkningen av én effekt, og holder alle andre mulige effekter på samme nivå.

– Tror du det er sannsynlig?

– Det blir en «alt annet likt»-analyse, så må vi forholde oss til det. Hvis vi får en sterkere boligprisvekst, som skaper gjeldsvekst og økt sårbarhet i økonomien, vil det kunne fremskynde en renteoppgang, svarer Hov.

– Hva som til syvende og sist skjer med renten avhenger imidlertid av en rekke forhold, men det er helt klart en faktor som Norges Bank vil følge med på inn mot rentemøtet i september, sier seniorøkonomen.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer Cecilie S. Andersen

– Ikke nok

Nordeas Kjetil Olsen sier det ikke ofte det er så kraftig vekst i markedet. Sist gang var i 2016, mener sjeføkonomen.

– Foreløpig er det ikke nok til å fremskynde renteheving, men spørsmålet er om vi får tilsvarende utvikling som i 2016, sier Olsen, og legger til:

– Det er ikke helt sikkert, for den sterke veksten vi ser nå, vil trolig føre til at boliglånsforskriften snurpes inn igjen. Den ble løst opp i en ekstreme situasjonen, men nå er vi i en annen situasjon.

Les på E24+ (for abonnenter) Det er aldri solgt flere boliger i Bergen om sommeren enn i år

Rekordlave renter er noe av det som driver boligprisene oppover, i tillegg til at nordmenn er optimistiske på vegne av egen økonomi.

– Boligprisveksten er en refleksjon av at husholdningene ikke virker så usikre på fremtiden. Det ser åpenbart lysere ut for norsk økonomi enn for noen måneder siden, og utviklingen har vært mye, mye bedre enn det man fryktet da det sto på som verst, sier sjeføkonomen.

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen mener boligprisveksten er en refleksjon av at nordmenn ikke virker så usikre på fremtiden. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

Tror på moderat utvikling

– Hvis vi får en fortsatt høy boligprisvekst, vil det tippe mot at renteoppgangen kommer tidligere heller enn senere.

Det er naturlig med en renteoppgang når aktiviteten tar seg opp igjen, sier makroanalytiker Oddmund Berg DNB Markets.

Han tror ikke onsdagens boligpristall vil føre til en endring i renteutsiktene.

– Jeg tror ikke julitallet i seg selv skal føre til noen endringer i renteutsiktene, men det blir viktigere å se hvordan det utvikler seg til høsten. Det har vært en spesiell sommer, med høyere omsetning enn normalt, sier Berg, og legger til:

– Vi tror på en moderat utvikling der boligprisene stiger jevnt og trutt utover høsten. Vi tror ikke en slik utvikling vil føre til noe umiddelbar panikk hos Norges Bank, men det gjenstår å se om det går slik vi venter, sier DNB Markets-analytikeren.

Makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets. Vis mer Stig B. Fiksdal

Les på E24+ (for abonnenter) Billige lån lokker frem budkampgenet til boliggale nordmenn

Les også Reagerer på manglende info om lånerente i Finansportalen: – Lureri