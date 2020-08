Det blir ikke streik - 1,7 prosent lønnsvekst

Nesten ett døgn på meklingsovertid: Det blir ikke streik i årets hovedoppgjør.

Publisert: Oppdatert: 21. august 2020 23:41 , Publisert: 21. august 2020 22:44

Det betyr at frontfag-oppgjøret, som legger rammene for årets hovedoppgjør, ikke ender i konflikt og at 28.000 arbeidstakere, som var varslet om at de ville bli tatt ut hvis det ble konflikt, slipper å streike.

– Dette har vært et krevende oppgjør, mye på grunn av den situasjonen Norge og resten av verden er i. Men sammen med Fellesforbundet og Riksmekleren har vi kommet frem til et oppgjør vi kan stå inne for, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Her er hovedtall i oppgjøret:

Rammen er på 1, 7 prosent. Det gir en lønnsvekst på vel 8400 kroner for en industriarbeider, som tjener 496 200 kroner. Med en anslått prisvekst på 1,4 prosent, gir det en reallønnsvekst på 0,3 prosent, vel 1450 kroner.

Alle får et generelt tillegg på 50 øre.

Minstelønnsgruppene får et stort løft. De lavtlønte får en økning i minstelønnssatsene på 7,50–8,50 kroner.

De lavtlønte i Teko-industrien, som lager klær og sko, i stor grad kvinner, får via flere ordninger samlet 5,50 kroner i minstelønnstillegg.

Alle ansatt i frontfagene får i tillegg økt skifttillegget med 6,3 prosent.

Det betyr at NHOs utgangspunkt om 0–0–0: null i sentrale tillegg, null i lokale tillegg og ingen heving av minstelønnssatser er parkert.

Løsningen kom etter at partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri har siden mandag 17. august vært i tvungen megling.

Siden midnatt torsdag har riksmekler Mats Ruland meglet på overtid.

Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Lønnsoverheng er vanskelig. Lønnsvekst regnes på årsbasis, men det er sjelden tillegg gis fra 1. januar, så tar man med seg restene av tilleggene over til neste år. Hvis et tillegg ble gitt 1. mai 2017, får du et overheng på 4/12 av tilleggene i 2018 (Kostnadene for januar, februar, mars og april tas med inn i det kommende året). Lønnsglidning er i hovedsak det som gis i lokale tillegg, ut over tilleggene som gis i vårens lønnsoppgjør. Partene må i vår anslå hvor mye de tror de lokale tilleggene som gis senere i år, blir. Lønnsoverhenget og lønnsglidningen legges som base for det partene blir enige om skal være den økonomiske rammen om vårens lønnsoppgjør som starter 12. mars. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Reallønnsvekst er lønnsvekst minus prisvekst. Vis mer vg-expand-down

Rammene om årets oppgjør har gjort det meget spesielt. Kriseartet økonomi og rekordmange permitterte og ledige gjorde at både prisvekst og lønnskrav ble dempet.

Oppgjøret ble utsatt i vår. Før coronaen lå det an til en ganske god reallønnsvekst i år, men med fall i økonomien og rekordledighet, er det stor usikkerhet der ute blant industribedriftene, hvor det å få tilbake/beholde jobben er viktigst for mange.

MEKLER: Riksmegler Mats Wilhelm Ruland (t.h.) og medmegler Hilde Lund har jobbet for å få oppgjøret i havn. Vis mer Ørn E. Borgen

Oppgjøret ble komplisert av at forventet inflasjon i år ble oppjustert fra 1,2 til 1,4 prosent under forhandlingene.

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent.

– Forhandlingene har vært tøffe, de har vært lange - på mange måter annerledes. Vi er i en tid som er såpass usikker, og det har vi selvsagt bært preg av alle sammen. Vi har vært ekstremt fokuserte for å komme frem til en balansert løsning, sier fagforeningsleder Jørn Eggum til VG.

Oppgjøret skal til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer.

Parat er også med i frontfagoppgjøret.

– Ikke fasit

Oppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, hvor også Parat deltar, er det første oppgjøret i årets hovedoppgjør.

Fremover følger øvrige oppgjør i kommunene, staten og privat sektor.

De må forholde seg til de rammene som frontfaget har kommet frem til, men torsdag sa Akademikerne-leder Kari Sollien at de finner seg i at frontfagsoppgjøret er et rent diktat de slavisk må følge.

– Frontfaget skal være en norm over tid, og ikke en fasit for det enkelte oppgjør.

PARTENE: Adm. direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum på vei til Riksmekleren. Vis mer Lise Åserud