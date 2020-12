Grå og brun førjulstid gjør jobben vanskelig for Olsen. Men du får mer å rutte med.

Værgudene har fått Norges Bank til å nedjustere prisveksten kraftig for 2021. Fortsatt billig strøm holder styringsrenten på 0,00 hele neste år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen jekker ned ventet prisvekst i 2021. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum, NTB.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sliter med været.

Hans oppdrag er å bruke styringsrenten til å holde den årlige prisveksten rundt 2 prosent over tid. Værgudene gjør oppgaven vanskelig ved å sende kraftprisen hit og dit.

I de nye prognosene fra 17. desember nedjusterte Olsen ventet vekst i konsumprisindeksen (KPI) for neste år med nesten en tredjedel:

I september spådde Norges Bank 3,1 prosent prisvekst neste år.

Tre måneder senere spår nå banken at den blir 2,2 prosent.

«Betydelig» er et sterkt ord når det kommer fra en sentralbank. Men lavere fremtidspriser på strøm og drivstoff bidrar til sterk ordbruk:

«Det kan bidra til at veksten i KPI vil stige betydelig mindre det kommende året enn anslått i forrige rapport», skriver banken.

Styrker kjøpekraften i 2021

Anslaget for lønnsveksten neste år er omtrent uendret på 2 prosent. I september spådde Norges Bank et betydelig fall i kjøpekraften neste år. I løpet av noen måneder har det snudd til en spådom om nesten uendret kjøpekraft.

Dette kan se ut som småtterier, men sett opp mot de små prosentene i lønnsoppgjørene er dette mye. Alle unntatt kraftprodusentene kan glede seg over at antatt billig strøm bedrer utsiktene for kjøpekraften i 2021.

Har markedspriser for fremtiden

I år har kraftprisene vært historisk lave og bidratt til en pen vekst i kjøpekraften i en gjennomsnittlig årslønn.

Men Norges Bank ser fremover. I kraftmarkedet blir det handlet strøm for levering på ulike tidspunkter i fremtiden. Det danner seg markedspriser for dette. Norges Bank legger disse fremtidsprisene inn i sine prognoser.

Tall fra Nasdaq viser det store fallet for fremtidsprisene i det nordiske kraftmarkedet i høst:

Markedet forventet i september at mars-prisen 2021 skulle være 27 øre pr. kilowatt-time (kWh).

Midt i desember venter markedet en marspris på litt over 16 øre/kWh.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Wattsight snakker gjerne om været.

– Det har vært en ekstremt våt høst. Det rant over i magasinene langt inn i november og kraftprodusentene fikk nesten ikke betalt for vannet, sier han.

Svært lave løpende priser smitter over på fremtidsprisene på strøm.

– I midten av november var prisen på kraft levert i vinter helt nede i 2 øre pr. kilowatt-time. Det er svært lavt til å være om vinteren, sier han.

Strømprisen vender ikke tilbake

Svært lave strømpriser i ett år er som regel en kortvarig glede for forbrukerne. Dette må vanligvis betales tilbake gjennom høyere prisvekst året etter ved at kraftprisen vender tilbake til et mer normalt nivå.

Det var nok det Norges Bank la til grunn i september, men neste år blir det trolig ikke helt slik.

– Fremtidsprisen for den kommende vinteren ligger over de ekstremt lave 2020-prisene, men ikke så høyt som vinteren 2019, sier Lilleholt.

Forventer lave priser gjennom neste år

Selv om magasinene er stappfulle, vil ikke det alene bestemme kraftprisene. Blant mange andre faktorer er effektkapasiteten viktig. Den viser evnen til å levere svært mye strøm på kort tid.

– Med en normalt kald vinter vil begrensninger i effekten kunne øke prisene. Kaldt vær betyr ofte lite vind og dermed blir den samlede leveringsevnen redusert, sier Lilleholt.

Han oppsummerer:

– Markedet forventer lave kraftpriser for vinteren og gjennom neste år.

Sentralbanksjef Olsen trenger ikke bekymre seg for at styringsrente på 0,00 driver opp prisveksten. Tvert imot: For 2023 spår han prisvekst lavere enn målet på 2 prosent.

Derfor kan Olsen varsle at styringsrenten forblir på 0,00 prosent hele neste år.

