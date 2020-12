Kraftig detaljhandelhopp i Black Friday-måneden

Elektronikk og netthandel bidro til et shoppehopp i november, som dermed blir den tredje måneden på rad med detaljhandelvekst i Norge.

Den norske detaljhandelen steg med 2,9 prosent fra oktober til november.

Det viser ferske tall fra SSB.

På forhånd ventet analytikerne i DNB Markets en oppgang på 0,3 prosent.

Dagens detaljhandelstall gjelder november måned, og tar dermed med handelen under salgsdagene Black Friday og Cyber Monday.

Også i oktober steg detaljhandelen mer enn ventet, den gang med 1,2 prosent.

Elektronikk bidro mest

I november var det elektronikkbutikkene som sto for det største bidraget til den samlede veksten, ifølge statistikkbyrået. Dersom man sammenligner med samme måned året før, steg omsetningen i disse butikkene med 25,8 prosent.

Også netthandel bidrar til økningen. Fra oktober til november steg omsetningen på nett med 12,2 prosent, til tross for at det ble handlet mindre klær og sko. Samtidig er det verdt å nevne at konsumprisindeksen for november viste en oppgang på 0,2 prosent for klesprisene.

Black Friday trekker opp

SSB understreker at oppgangen kan skyldes de store handelsdagene som Black Friday, og at julehandelen starter opp tidligere enn før.

Mange butikker har spredt Black Friday over en hel uke for å ta hensyn til smittevern.

Dessuten er det mange kunder som starter tidligere med julehandelen over nettet, for å forsikre seg om at pakkene rekker frem før jul, trekker statistikkbyrået frem.

Tror ikke på nye signaler fra Norges Bank

Fra før har coronapandemien gjort at flere nordmenn bruker mer penger på varer, og mindre på kjøp av tjenester. Også grensehandel og færre reiser til utlandet påvirker handelen i Norge.

Endringene i handlemønsteret fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, presiserer SSB.

– Disse endringene var sannsynligvis sterkere i november, siden sterkere restriksjoner ble innført, skriver DNB Markets-økonom Oddmund Berg i en kommentar.

– Dagens tall vil sannsynligvis ikke føre til nye signaler fra Norges Bank, men er en påminner om hvordan konsumet påvirkes av pandemien, skriver Berg.

Publisert: Publisert: 28. desember 2020 08:01 Oppdatert: 28. desember 2020 08:50